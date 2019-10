ATP Stoccolma: Stefano Travaglia supera in tre set Reilly Opelka

Ottimo esordio di Stefano Travaglia nel primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma: sul cemento indoor svedese l’azzurro piega dopo un’ora e 54 minuti di aspra battaglia lo statunitense Reilly Opelka, numero 6 del seeding, con lo score di 7-5 4-6 6-4 ed ora affronterà al secondo turno il vincente della sfida, che si giocherà domani, tra la wild card di casa, lo svedese Elias Ymer, e il lucky loser nipponico Yuichi Sugita.

Il primo set vede subito una palla break cancellata dall’americano, poi dominano i servizi, con ben venti punti consecutivi vinti dal giocatore in battuta tra secondo e sesto game. L’equilibrio però si spezza nell’undicesimo gioco, quando l’azzurro centra il break a 30 e poi porta a casa la partita agevolmente per 7-5 in 40 minuti.

Nella seconda frazione è ancora il servizio a dominare, con un parziale in apertura di 23 punti a 3 per il giocatore in battuta: ancora una volta è in coda al set che però il canovaccio non viene più rispettato. Travaglia serve per restare nella partita nel decimo gioco sul 4-5, ma va sotto 15-40 ed alla seconda occasione non si salva, con Opelka che porta a casa la frazione per 6-4 dopo 33 minuti.

Nella partita decisiva è ovviamente ancora il servizio a farla da padrone, ma questa volta vengono concessi più punti alla risposta. Nel quinto gioco Travaglia non sfrutta due break point consecutivi, con Opelka che risale da 15-40 e si salva ai vantaggi, ma la magia dello statunitense non si ripete nel nono game, quando a zero Travaglia trova il break che risulterà decisivo, andando poi a chiudere comodamente per 6-4 in 41 minuti, vincendo 12 degli ultimi 14 punti giocati, dal 3-4 al 6-4 finale.

ATP 250 Stoccolma – Singolare (primo turno)

Stefano Travaglia (Italia) b. Reilly Opeka (USA, 6) 7-5 4-6 6-4

