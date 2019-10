Festa Mager a Stoccolma: primo successo sul circuito ATP

Gianluca Mager al secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma. Non è un errore, ma la realtà dei fatti di una situazione evoluta nel giro di pochissime ore: il sanremese, che aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni, prima sfrutta il forfait dell’americano Tommy Paul, che il tabellone cadetto l’aveva superato, poi rimonta e batte l’esperto spagnolo Pablo Andujar in un’ora e 40 minuti con il punteggio di 5-7 6-1 6-1. Al secondo turno, per lui, ci sarà un altro Pablo, Carreño Busta. Per Mager è il primo successo nel tabellone principale di un torneo ATP.

Il primo set, in verità, fa già intravedere qualche notizia positiva per il numero 124 del mondo, capace di vincere 12 dei primi 13 punti e di salire sul 3-0. Andujar, però, dopo aver annullato tre palle del doppio break toglie la battuta a 30 a Mager. A quel punto, l’equilibrio comincia a regnare sovrano sul match, almeno fino al 5-5, quando all’azzurro è fatale l’undicesimo gioco: perde il servizio a zero e concede all’iberico di chiudere, al quarto tentativo, per 7-5.

Chi si aspetta il crollo di Mager nel parziale successivo, deve immediatamente ricredersi, perché il solo giocatore in campo nei successivi 50 minuti e poco più è proprio lui, il ventiquattrenne di Sanremo. Nel secondo set a essere decisivi sono due break nel secondo e quarto gioco, mentre nel terzo, dopo lo 0-1 iniziale di Andujar, l’italiano vince tutti i successivi sei game e quindi l’incontro, che poche ore prima neanche avrebbe dovuto disputare.