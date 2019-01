Andreas Seppi vola ai quarti di finale a Sydney. Sconfitto in due set Klizan ora c'è Tsitsipas

Continua nel migliore dei modi l’avvicinamento di Andreas Seppi all’Australian Open. L’altoatesino si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Sydney dopo aver sconfitto in due set lo slovacco Martin Klizan, numero 40 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco.

L’azzurro, numero 37 del ranking, deve subito fronteggiare due palle break in apertura di primo set, ma riesce ad annullarle entrambe. Il break arriva lo stesso nel terzo gioco con Klizan che riesce a strappare la battuta all’italiano. La reazione di Seppi, però, è immediata ed ecco il controbreak nel quarto game che ristabilisce la parità. Seppi perde nuovamente il servizio nell’undicesimo gioco e Klizan può servire per vincere il primo set, ma ancora una volta all’azzurro riesce subito il controbreak e si va di conseguenza al tie-break, che viene dominato per 7-2 dall’azzurro.

Primi tre game del secondo set lunghissimi, ma sia Seppi sia Klizan salvano una palla break. Nel quinto gioco l’azzurro risponde bene e si procura un break point, che sfrutta immediatamente. Il numero 30 del mondo strappa ancora una volta il servizio all’avversario nel settimo gioco e chiude poi agevolmente sul 6-2. Nei quarti di finale Seppi affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 del mondo e prima testa di serie a Sydney.