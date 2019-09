Sconfitta amara per Lorenzo Sonego nel primo turno dell’ATP di Tokyo (Giappone). L’azzurro è stato eliminato al primo turno in tre set dal sudcoreano Hyeon Chung (n.143 ATP) con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore e 13 minuti di partita. Un match ben giocato dal piemontese nel primo parziale ma poi la regolarità dell’asiatico ha fatto la differenza e l’azzurro ha faticato con il proprio tennis.

Nel primo set l’italiano strappa nel secondo game il servizio, portandosi sul 4-1 con grande autorevolezza. Sonego mantiene buone percentuali al servizio (4 ace e il 70% delle prime in battuta messe in campo) e ciò gli consente di gestire il break di vantaggio e di aggiudicarsi la frazione sul 6-4.

Nel secondo set Chung eleva il proprio livello di gioco e riesce a trovare delle crepe nella difesa di Lorenzo. Arriva, infatti, il break nel quarto game. Sonego trova maggiori difficoltà nello scambio contro un rivale che, dando profondità, crea problemi negli spostamenti laterali al nostro portacolori. Il 6-3 sorride all’asiatico.

Nel terzo set si ripete, purtroppo, il medesimo canovaccio della seconda frazione. Dopo un’iniziale fase di equilibrio, Chung forza i tempi nel settimo gioco e Sonego, ritrovandosi sotto 0-40, non ha modo di rimediare. Il break è letale alle aspirazioni dell’italiano, obbligato ad alzare bandiera bianca sul 6-4.

