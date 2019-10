Novak Djokovic amplia la sua già immensa bacheca con l’ATP di Tokyo. Primo titolo in Giappone e numero settantasei della carriera per il serbo. Un trionfo annunciato per il nativo di Belgrado, che si è imposto in finale sull’australiano John Millman con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e dieci minuti di gioco.

Una finale a senso unico e che permette a Djokovic di allungare nel ranking ATP su Rafael Nadal, con cui si giocherà la vetta della classifica mondiale fino alla fine dell’anno. Lo spagnolo non sarà presente a Shanghai e dunque il duello è lanciato per Parigi-Bercy e poi le ATP Finals di Londra.

Djokovic inizia fortissimo e strappa il servizio a Millman nel quarto game, salendo sul 3-1. L’australiano, alla sua prima finale della carriera in un ATP 500 (non ha mai vinto un titolo) prova comunque a restare a contatto con il serbo, ma il break di vantaggio fa la differenza e Djokovic chiude la prima frazione sul 6-3.

Nel secondo set Millman comincia a pagare la stanchezza di una settimana lunghissima per lui e iniziata dalle qualificazioni. Dall’altra parte Djokovic è perfetto e domina. E’ un monologo quello del serbo che scappa subito sul 4-0, ottenendo due break nel primo e terzo game della partita. Il set si chiude per 6-2 in favore di Djokovic, che può festeggiare il titolo a Tokyo.