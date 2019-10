Buona la prima per Novak Djokovic nell’ATP di Tokyo (Giappone). Il serbo (n.1 del mondo), dopo un periodo di stop per un problema alla spalla, è tornato a giocare oggi sul cemento giapponese e ha sconfitto in due set per 6-4 6-2 l’australiano Alexei Popyrin (n.94 del mondo). Un match in crescendo per Nole che in 1 ora e 25 minuti ha chiuso la partita, qualificandosi per gli ottavi di finale dove affronterà il padrone di casa Go Soeda (n.133 ATP).

Nel primo set Djokovic fatica a trovare il ritmo. Il periodo di inattività incide sul tennis del n.1 del ranking ma comunque, con grande determinazione, non concede break al suo più giovane rivale. Sul finire della frazione il tennista nativo di Belgrado alza i giri del proprio motore, costruendosi una palla break nel settimo gioco (annullata dall’australiano) e poi strappando il servizio a Popyrin nel nono, al termine di un game molto lottato in cui la maggior profondità di Nole fa la differenza. Sul 6-4 va dunque in archivio la prima frazione.

Nel secondo set Djokovic inizia con il piglio giusto, mettendo subito sotto pressione l’Aussie nel primo gioco: palla break annullata. Il n.1 ATP gioca in maniera più sciolta e con il dritto soprattutto crea non pochi problemi a Popyrin, non in grado di organizzare una valida difesa contro il pressing da fondo del suo rivale. Inevitabilmente arrivano due break (quinto e settimo gioco) che mandano in ghiaccio il match. Nole, infatti, archivia la pratica sul 6-2 e si concede l’inchino al termine della contesa.

