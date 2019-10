Novak Djokovic spazza via David Goffin: sarà fnale con John Millman

Si sono appena concluse le semifinali del tabellone di singolare del torneo ATP 500 di Tokyo: sul cemento nipponico i due match odierni hanno visto trionfare il numero 1 del seeding, il serbo Novak Djokovic, ed il qualificato australiano John Millman, che hanno battuto rispettivamente il numero 3, il belga David Goffin, e lo statunitense Reilly Opelka.

Nella parte alta del tabellone il numero 1, il serbo Novak Djokovic, batte il numero 3, il belga David Goffin, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e trentuno minuti di gioco. Nel primo set è decisivo il break nel secondo game, con Djokovic che scappa sul 3-0, annulla una palla per il controbreak nel quinto gioco e chiude 6-3, dopo aver sprecato due set point sul 5-2 in risposta. Nella seconda frazione lo strappo arriva nel gioco d’apertura, il serbo annulla poi tre palle per l’immediato controbreak e scappa via, vincendo per 6-4.

Nella semifinale della parte bassa del tabellone il qualificato australiano John Millman si sbarazza dello statunitense Reilly Opelka sconfiggendolo in due set con lo score di 6-3 7-6 (4) in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set ad essere decisivo è il break nel secondo game, mentre nel secondo si arriva al tie break, dove Millman recupera dal 3-4 fino al 7-4 con cui si qualifica per la finale.

ATP 500 Tokyo – Singolare