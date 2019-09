Tennis, ATP Tokyo: Fabbiano fuori nelle qualificazioni

Thomas Fabbiano è uscito subito di scena nelle qualificazioni del "Rakuten Japan Open Tennis Championships", torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.895.290 che si disputa sui campi in cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo. Il 30enne di San Giorgio Ionico, numero 88 Atp e quarta testa di serie delle “quali” ha ceduto per 6-2, 6-3, in un'ora e dieci minuti di partita, all’australiano James Duckworth, numero 143 del ranking mondiale. Il 27enne di Sydney ha così ribadito l'esito dell'unico precedente, disputato ben otto anni fa, in finale nel futures di Sassuolo.