Fabio Fognini batte Mannarino ed è ai quarti di Montreal: ora lo attende Rafa Nadal

Fabio Fognini c’è e lo dimostra. Negli ottavi di finale del Masters 1000 a Montreal (Canada), l’azzurro si guadagna l’accesso ai quarti di finale, sconfiggendo per 6-2 7-5 il francese Adrian Mannarino (n° 69 del mondo). Grazie a questo risultato, il n.11 del ranking se la vedrà nel prossimo turno contro il n.2 ATP Rafael Nadal, campione in carica del torneo e ora leader assoluto di vittorie nei 1000, a quota 379 in carriera: lo spagnolo ha liquidato in due parziali l’argentino Guido Pella (n.24 del mondo) per 6-3 6-4. Un buon match quello di Fognini che, nonostante qualche passaggio a vuoto, dà sempre l’impressione di avere il pallino del gioco in mano. Nel primo set, dopo una fase di studio, “Fogna” cambia marcia nel quinto e settimo game con una serie di accelerazioni devastanti associate ai tanti errori dell’avversario, falloso nello scambio prolungato. E così, senza faticare più di tanto, Fabio si aggiudica la frazione sul 6-2 in condizioni di gioco non semplici, per le forti raffiche di vento.

Nel secondo set il giocatore di Arma di Taggia si concede qualche pausa di troppo, consentendo in due circostanze all’avversario di recuperare il break di svantaggio, scambi di cortesie e un match-point sprecato nel nono game che però non cambiano il volto della partita. Fognini sfodera tutto il repertorio e con colpi di rara potenza, abbinati a tocchi di classe pura, conquista il break decisivo nell’undicesimo gioco, ponendo fine alle ostilità sul 7-5 grazie a un drittone all’incrocio delle righe.

I risultati degli ottavi di finale di Montreal:

Roberto Bautista Agut (SPA) b. Richard Gasquet (FRA) 7-5 7-5

Rafael Nadal (SPA) b. Guido Pella (ARG) 6-4 6-4

Dominic Thiem (AUT) b. Marin Cilic (CRO) 7-6 6-4

Alexander Zverev (GER) b. Nikoloz Basilashvili (GEO) 7-5 5-7 7-6

Karen Khachanov (RUS) b. Felix Auger-Aliassime (CAN) 6-7 7-5 6-3

Fabio Fognini (ITA) b. Adrian Mannarino (FRA) 6-2 7-5

Danil Medvedev (RUS) b. Cristian Garin (CHI) 6-3 6-3

Gael Monfils (FRA) b. Hubert Hurkacz (POL) 6-4 6-0

Gli accoppiamenti dei quarti di finale di Montreal

(8) Daniil Medvedev vs. (2) Dominic Thiem

(6) Karen Khachanov vs. (3) Alexander Zverev

(1) Rafael Nadal vs. (7) Fabio Fognini

(16) Gael Monfils vs. (10) Roberto Bautista Agut