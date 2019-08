Sascha Zverev al terzo turno, Nick Kyrgios fuori subito

Day-2 che entra nell’album dei ricordi in quel di Montreal (Canada) per il Masters 1000 nordamericano. Sul cemento canadese sono andati in scena tanti match di pregevole fattura. Opportuno parlare dei confronti più interessanti.

Si parte da ciò che sarebbe potuto essere e invece non è stato. Matteo Berrettini ha alzato bandiera bianca, la caviglia dà ancora dei problemi e dunque forfait last minute. E’ subentrato il lucky loser John Millman (n.65 del ranking) e l’australiano ne ha approfittato superando in tre set (6-7 (4) 7-6 (3) 6-3) lo spagnolo Feliciano Lopez (n.67 ATP). Per Millman, dunque, l’avventura continua e il prossimo ostacolo da superare sarà Marin Cilic (testa di serie n.14). Il croato si è imposto contro il qualificato americano Bradley Klahn (n.92 del ranking) per 6-3 7-6. Il tennista nativo di Međugorje, in un 2019 complicato, pare si stia ritrovando.

Eliminazione eccellente quella del belga David Goffin (n.18 del mondo): il giocatore nativo di Liegi è stato costretto a inchinarsi all’altro argentino Guido Pella (n.24 ATP), vincente per 6-4 7-6 (4). Pella sfiderà nel secondo turno il moldavo Radu Albot (n.39 del ranking), a segno contro il francese Gilles Simon (n.34 ATP) per 6-4 6-2.

Nella nottata italiana due grandi protagonisti sono scesi in campo: Alexander Zverev e Nick Kyrgios. Sascha (n.7 del mondo) ha sconfitto il britannico Cameron Norrie (n.62 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 6-4 ed è volato al terzo turno, dove se la vedrà contro il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.17 del ranking), che ha battuto il teutonico Jan-Lennard Struff (n.35 del mondo) 2-6 6-2 6-3. Niente da fare invece per l’australiano (n.27 del ranking): splendido vincitore nell’ATP di Washington (Stati Uniti), Nick non si è ripetuto ed è arrivato il ko contro il britannico Kyle Edmund (n.33 ATP) con lo score di 6-3 6-4. Edmund è atteso al confronto con il russo (testa di serie n. 8) Daniil Medvedev, sconfitto proprio da Kyrgios nella finale del torneo citato.

Masters 1000 Montreal 2019: i risultati di martedì 6 agosto

18:10 Finale Cilic M. (Cro) 2 6 79 Klahn B. (Usa) 0 3 67 18:10 Finale De Minaur A. (Aus) 0 4 66 Evans D. (Gbr) 2 6 78 18:10 Finale Thompson J. (Aus) 1 6 3 66 Isner J. (Usa) 2 3 6 78 18:15 Finale Albot R. (Mda) 2 6 6 Simon G. (Fra) 0 4 2 20:05 Finale Cecchinato M. (Ita) 1 6 65 4 Schwartzman D. (Arg) 2 3 77 6 20:15 Finale Auger-Aliassime F. (Can) 2 6 63 77 Pospisil V. (Can) 1 2 77 63 20:25 Finale Millman J. (Aus) 2 64 77 6 Lopez F. (Esp) 1 77 62 3 20:50 Finale Pella G. (Arg) 2 6 77 Goffin D. (Bel) 0 4 64 22:50 Finale Coric B. (Cro) 2 2 6 77 Gojowczyk P. (Ger) 1 6 1 62 23:05 Finale Hurkacz H. (Pol) 2 6 7 Fritz T. (Usa) 0 3 5