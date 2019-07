Jannik Sinner vince in rimonta contro Pedro Sousa e accede al secondo turno

In una stagione nella quale è in continua ascesa Jannik Sinner nel primo turno dell’ATP 250 sulla terra rossa croata di Umago centra un’altra bella vittoria battendo in rimonta col punteggio di 1-6 6-3 6-4 il portoghese Pedro Sousa.

Il 17enne altoatesino di Sesto, in Val Pusteria, entrato in tabellone grazie a una wild card, ha prevalso contro un avversario che lo precede di quasi 100 posizioni nella classifica ATP, 109 contro 208, e ora al secondo turno affronterà lo sloveno Aljaz Bedene, che ha sconfitto in due set Marco Cecchinato.

Sinner contro il portoghese, che non è parente del più noto Joao Sousa, si è trovato sotto 6-1 3-1 con tre servizi persi tra primo e secondo set ma sul servizio dell’avversario aveva già cominciato a impensierirlo, avendo avuto una palla per strapparglielo nel terzo game. A quel punto ha infilato cinque giochi consecutivi che l’hanno portato a vincere il secondo set.

Il terzo è stato il più combattuto con Jannik che ha tolto la battuta al suo avversario nel quinto game ma si è fatto subito togliere il servizio, per poi aggiudicarsi sul 4-3 per Sousa tre game di fila che gli hanno regalato l’ennesimo bel successo di questo 2019 dopo un’ora e 44 minuti di lotta.