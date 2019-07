Lorenzi vince una maratona lunga oltre tre ore e va al secondo turno

Dopo una battaglia lunga tre ore ed undici minuti Paolo Lorenzi piega la resistenza del qualificato tedesco Peter Torebko e si qualifica per il secondo turno del torneo ATP di Umago: sulla terra battuta croata l’azzurro si impone in rimonta per 5-7 6-4 7-6 (3) ed affronterà la testa di serie numero 3, il serbo Laslo Djere.

Nel primo set l’azzurro parte male, perdendo il servizio a 15 in apertura e vedendo subito l’avversario scappare sul 2-0. L’azzurro però non si perde d’animo e, non appena si costruisce un’occasione per il controbreak, la sfrutta immediatamente, e così,alla fine del sesto gioco, la situazione è sul 3-3. Il servizio torna a dominare e tutto lascia pensare al tie break, ma nell’undicesimo gioco, dopo che Lorenzi aveva perso un solo quindici nei suoi ultimi quattro turni, arriva lo strappo del teutonico, che va a servire per il set, sale 40-0 e alla terza occasione chiude sul 7-5.

Il secondo parziale viene dominato dalla battuta, soltanto in un paio di circostanze si arriva ai vantaggi e sempre sul servizio del tedesco, che nel quarto game si salva ai vantaggi e nel sesto deve anche annullare un break point. Ancora una volta però, quando tutto lascia presagire una risoluzione al tie break, arriva lo strappo decisivo. Questa volta è Lorenzi che nel decimo gioco, avanti 5-4 ma con l’avversario sul 30-0, vince quattro punti consecutivi in risposta terminando la partita sul 6-4.

Si va alla frazione decisiva e ancora una volta Lorenzi parte male, subendo il break in apertura, ma, come nel primo set, alla prima occasione, ancora una volta nel corso del sesto game, agguanta il 3-3. Un paio si giochi di tranquillità, poi la battaglia si inasprisce nel nono game, dove, dopo 16 punti giocati, il teutonico trova lo strappo che potrebbe sembrare risolutore, andando a servire per il match. Lorenzi però, spalle al muro, dà tutto e trova il controbreak: si decide tutto al tie break. Il tedesco parte bene e trova subito il minibreak, portandosi poi sul 3-1, poi però sale in cattedra Lorenzi, che vince sei punti di fila e si qualifica per il secondo turno vincendo 7-3.

