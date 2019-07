Polpaccio ko, Fognini costretto al ritiro. Ai quarti Stefano Travaglia. Fuori anche Lorenzi

Stefano Travaglia è la bestia nera di Fabio Fognini: dopo la vittoria agli US Open del 2017 oggi, nel secondo confronto tra i due il ligure si ritira nel corso del secondo set dell’incontro valido per il secondo turno del torneo ATP 250 di Umago. Un problema al polpaccio lo frena e così il marchigiano vola ai quarti, dove sfiderà il magiaro Attila Balazs. E’ costretto a cedere anche Paolo Lorenzi che è stato sconfitto dal n.32 del mondo Laslo Djere con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore e 44 minuti di gioco.

Fognini costretto al ritiro

Nel primo set Fognini perde subito il servizio a 15, e l’avversario ne approfitta salendo subito 2-0. Nel terzo gioco il ligure sciupa la palla dell’1-2, si fa trascinare ai vantaggi e cede nuovamente il servizio. Sul 3-0 pesante la partita è in discesa per Travaglia, che agevolmente ottiene il 4-0. Il tennista di Arma di Taggia nel quinto gioco va 40-0, si fa raggiungere sulla parità e poi riesce finalmente a scrollarsi di dosso lo zero dalla casella dei giochi vinti. Il 27enne di Ascoli Piceno ancora ai vantaggi, ma senza concedere palle break, centra il 5-1 e poi sigla un altro break a 15 che vale il 6-1 in appena 26 minuti.

A fine primo set Fognini chiede il consulto col fisioterapista, pur non chiamando il timeout medico. La situazione non migliora in avvio di secondo parziale, anche se nei primi tre giochi non si registrano break: nel quarto game il ligure sotto 0-30 si arrende e concede il match all’avversario dopo altri 12 minuti di gioco.

Fuori anche Paolo Lorenzi

Nel primo set l’avvio di Lorenzi non è dei migliori e arriva il break nel secondo game. L’azzurro, però, ha una reazione nel quinto gioco, riuscendo a ottenere il controbreak. Sfortunatamente per Paolo, la resa al servizio non è delle migliori e per Djere è semplice ottenere un nuovo break di vantaggio. Gestendo con sicurezza i propri turni in battuta, il n.32 ATP conquista il parziale sul 6-3.

Nel secondo set Lorenzi eleva il livello del proprio tennis, costruendosi un’infinita di palle break. Sono ben 9 le occasioni non sfruttate dal nostro portacolori che però, con grande tenacia, riesce finalmente a strappare il servizio al rivale nell’ottavo game. Avanti di un break, il servizio dà una mano all’italiano e arriva il 6-3.

Nel terzo set succede davvero di tutto. L’azzurro conquista il break in apertura ma poi incappa in due turni in battuta molto complessi e Djere ne approfitta per ribaltare lo score. L’azzurro, annullando un match point, ottiene il nuovo controbreak nel nono game ma poi, a sua volta, cede il servizio, subendo il break e di conseguenza la sconfitta per 6-4.