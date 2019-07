Salvatore Caruso compie l’impresa ed elimina Coric! Italiano ai quarti

Salvatore Caruso raggiunge i quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago: sulla terra battuta croata l’azzurro, qualificato, elimina in tre set il padrone di casa e numero due del seeding, Borna Coric, con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 in un’ora e 45 minuti di gioco, e domani affronterà l’argentino Facundo Bagnis, raggiungendo virtualmente questa sera nel ranking il numero 114 ATP.

Nel primo set partenza sprint dell’azzurro, che ottiene il break a zero e poi vola subito sul 2-0. Nel terzo game l’azzurro vince i primi tre punti in risposta, poi deve ricorrere alla terza palla break per salire sul 3-0 pesante. Prima reazione del croato nel quarto gioco, nel corso del quale l’azzurro annulla due occasioni per l’1-3 prima di centrare il 4-0. Nei seguenti turni al servizio l’azzurro sale di livello e chiude senza problemi per 6-2 in 34 minuti.

Nella seconda frazione Coric parte a tutta per recuperare e al termine di un lunghissimo secondo game, alla quarta occasione, trova il break e va 2-0. Caruso però reagisce immediatamente e a 15 trova il controbreak, per poi riportarsi sul 2-2. Il croato, sospinto dal pubblico di casa, nel sesto game centra ancora lo strappo e sale 4-2, infilando poi otto punti consecutivi al servizio, vincendo per 6-3 in 43 primi.

La partita decisiva si apre al meglio per l’azzurro, che a quindici trova lo strappo nel secondo game, confermandolo nel gioco seguente dopo essere risalito da 0-30. La striscia di punti consecutivi al servizio si allunga a 13, e così Caruso sale 4-1, poi l’azzurro trova quattro punti consecutivi alla risposta, con doppio fallo del croato sul 15-40, e va a servire per il match. Il balcanico è in confusione, si sprecano i gratuiti, e a zero Caruso chiude 6-1 in 28 minuti.

