Salvatore Caruso conquista la sua prima semifinale ATP! Annichilito Facundo Bagnis

Salvatore Caruso è in semifinale nel torneo ATP 250 di tennis di Umago: sulla terra battuta croata il qualificato azzurro supera nel quarto di finale, giocato a notte fonda per il protrarsi dei match precedenti, l’argentino Facundo Bagnis, annichilito con un perentorio 6-4 6-0 in un’ora e venti minuti di gioco e questa sera sfiderà il serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 4.

Nel primo set Caruso parte subito bene centrando il break in apertura alla seconda occasione, chiudendo ai vantaggi il game dopo aver fallito la prima opportunità sul 30-40. Il momento magico dell’azzurro continua e così Caruso trova un secondo break nel quinto game, rimontando dal 40-15, ottenendo quattro punti di fila e portandosi sul 4-1 pesante. Il seguente turno alla battuta tenuto a zero assicura all’italiano di poter andare a servire per il set per due volte. La circostanza si renderà necessaria dato che Caruso sciuperà diversi set point: il primo se ne va già nel settimo gioco, mentre altri tre volano via nell’ottavo game, quando poi l’italiano restituisce uno dei due break di vantaggio. Si arriva così con Caruso nuovamente al servizio per il set sul 5-4, e all’azzurro occorro altri tre set point per chiudere la contesa: alla settima occasione complessiva l’azzurro centra il 6-4 dopo 52 minuti di gioco.

Il secondo parziale risente dell’esito della prima frazione e il sudamericano, che non è riuscito a completare la rimonta, cede: break in avvio di Caruso a 30, poi l’azzurro annulla la palla per il controbreak immediato e riesce a salire 2-0. Scorrono i titoli di coda sul match: altro break a 15 e seguente turno al servizio tenuto a zero per il 4-0. Nel quinto game Bagnis annulla un’altra palla break sul 30-40, ha l’occasione dell’1-4 ma la sciupa e Caruso vola sul 5-0, chiudendo subito dopo con un altro turno in battuta tenuto a zero per il 6-0 in 28 minuti.