Salvatore Caruso si ritira per un infortunio, va in finale Dusan Lajovic

Si arrende al dolore Salvatore Caruso nella semifinale del torneo ATP 250 di Umago, in Croazia: il qualificato italiano si fa male alla coscia sinistra nel corso del primo set ed all’inizio del secondo alza bandiera bianca lasciando campo libero al serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 4, che aveva vinto il primo parziale per 7-5 al momento dello stop dell’azzurro.

La prima partita si apre con l’azzurro che infila tre game consecutivi passando dallo 0-1 al 3-1 in un amen, con tanto di break a 15, confermato nei turni successivi. L’azzurro spreca un’occasione per il doppio break nel corso del settimo game, ma arriva comunque a servire per il set avanti 5-4. Qui però c’è la reazione del serbo, che trova il controbreak alla seconda occasione e centra il 5-5. Nell’undicesimo gioco Caruso ha un’altra palla break, ma si fa male su un tentativo di recupero e così non solo il serbo tiene la battuta, ma poi vince la frazione per 7-5 dopo che l’azzurro chiede anche lo stop medico. Il dolore per Caruso è troppo, ed in avvio di secondo set arriva il ritiro dopo un’ora di gioco.

