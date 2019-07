ATP Umago 2019: Stefano Napolitano eliminato da Trungelliti in qualificazione

Niente da fare per Stefano Napolitano (n.178 del mondo), impegnato quest’oggi nell’ultimo turno delle qualificazioni all’ATP di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata l’azzurro è stato sconfitto dall’argentino Marco Trungelliti (n.161 del ranking) per 6-7 (4) 6-2 6-3 in 2 ore e 35 minuti di partita. Il tennista del Bel Paese ha lottato strenuamente ma poi ha dovuto arrendersi al sudamericano.

Nel primo set Napolitano comincia con il piglio giusto e in ben due circostanze si trova in vantaggio di un break, salvo poi essere rimontato nell’ottavo e nel decimo game. Si va al tie-break e l’italiano è bravo a ottenere un mini break, difeso con le unghie e con i denti e comportante il 7-4.

Nel secondo set il nostro portacolori non trova più le giuste risposte dal servizio e subisce un netto 6-2, frutto del tennis aggressivo del rivale. Nella terza frazione ancora una volta Napolitano si trova a dover inseguire due break di ritardo e la reazione dell’ottavo gioco non cambia la storia del match, visto che arriva il terzo break del parziale, che manda in archivio la sfida.