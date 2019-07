ATP Umago 2019: Travaglia sconfigge Fabbiano nel derby e accede al secondo turno

E’ Stefano Travaglia ad aggiudicarsi il derby tutto italiano contro Thomas Fabbiano, match valido per il primo turno dell’ATP di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata, il n.105 del ranking si è imposto contro il pugliese (n.92 del mondo) con il punteggio netto di 6-3 6-2 in 1 ora e 16 minuti di gioco. Una vittoria comoda per Travaglia che quindi accede al secondo round, dove affronterà in un altro confronto tutto interno al Bel Paese Fabio Fognini (testa di serie n.1 del torneo).

Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio, Travaglia conquista il break nel sesto game, trovando la misura giusta nei propri colpi e mettendo in difficoltà Fabbiano con la sua profondità. Con il 71% dei punti conquistati al servizio, il 27enne nativo di Ascoli Piceno archivia la pratica sul 6-3 in appena 28′.

Nel secondo set Thomas reagisce, mettendo anima e corpo nel quarto game e costruendosi la bellezza di be 6 palle break. L’avversario però resiste con grande carattere ed è letale nel gioco successivo quando è lui a conquistare il break, prendendo il largo. Arriva infatti il doppio vantaggio, che consente a Stefano di chiudere la contesa sul 6-2.

Foto: Roberta Corradin / LPS