ATP Umago: Caruso nel main draw, piegato Robredo

Salvatore Caruso soffre, lotta e vince contro l’inossidabile Tommy Robredo (n.169 del mondo), che all’età di 37 anni, sposando un po’ la filosofia di Roger Federer, voglia di giocare a tennis ancora ne ha. Ebbene, l’azzurro (n.125 del ranking) si è imposto in tre set contro l’iberico per 5-7 6-4 6-3 in 2 ore e 51 minuti di pura battaglia. Un successo tutto cuore per il siciliano che quindi accede al tabellone principale dell’ATP di Umago (Croazia) con merito.

Nel primo set il nostro portacolori, dopo non aver sfruttato due palle break in apertura, è costretto a cedere il servizio nel quarto game, vedendo scappare Robredo sul 4-2. Il tennista italiano ha una reazione nel settimo gioco, che sfortunatamente per lui però viene vanificata dalla risposta dell’iberico nel dodicesimo. Il 7-5 pone fine, infatti, alla prima frazione, non senza rimpianti.

Nel secondo set la partenza di Caruso è veemente: doppio break e 4-0 in un battibaleno. Il 26enne nativo di Avola trova con più sicurezza il campo e comanda lo scambio con autorevolezza, avendo anche la chance per portarsi sul 5-0, non concretizzando però due palle break. Sul finire del parziale, l’italiano ha un piccolo calo che gli costa parte del vantaggio (parziale controbreak dell’ottavo gioco) ma, stringendo i denti, il 6-4 gli sorride.

Nel terzo set Salvo deve incassare il break del secondo game ma questo gli permette di scuotersi. Dall’1-3 in favore dello spagnolo, Caruso infila una serie di 5 giochi a zero che cambiano completamente la storia di questa sfida, consentendogli di staccare il biglietto per il main draw.