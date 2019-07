ATP Umago: Cecchinato eliminato al primo turno

E’ già finito il torneo ATP 250 sulla terra rossa croata di Umago per Marco Cecchinato, battuto nettamente col punteggio di 6-3 6-2 dallo sloveno Aljaz Bedene.

il 26enne nativo di Palermo, sceso al numero 40 del mondo in seguito alla perdita dei punti che aveva guadagnato l’anno scorso con la semifinale al Roland Garros, sta attraversando un momento molto difficile, tanto è vero che ha perso sette dei suoi ultimi otto incontri e con quella di oggi, col numero 87 del ranking che ha gareggiato anche per la Gran Bretagna, per lui fanno cinque sconfitte consecutive al primo turno.

Nel primo set decidono due break subiti da Cecchinato nel quinto e nel nono game dopo aver già dovuto salvare una palla break nel primo. Marco ha subito due break anche nel secondo set, nel sesto e nell’ottavo game, subito dopo non essere riuscito a concretizzare tre occasioni per strappare la battuta all’avversario. 39 e 42 minuti la durata dei due parziali per un totale di un’ora e 21 minuti di gioco.