Berrettini: "Se mi abituo bene pure io, sono cavoli! Sono pronto per affrontare questi match"

Matteo Berrettini si avvicina a grandi obiettivi: la top 10 del mondo e la numero 7 nella Race in vista delle Finals. La vittoria contro Rublev è il lascia passare per la semifinale di Vienna dove affronterà Dominic Thiem dove Berrettini non parte come sfavorito.

" Se mi abituo bene pure io, sono cavoli! Quello che sta succedendo adesso me lo porto dietro da un po’, sto macinando partite su partite, sto crescendo tanto ed il mio livello si sta alzando. Spero di non abituarvi troppo bene e spero di continuare così "

Una stagione 2019 da incorniciare fino ad adesso

" Si cresce, la fiducia sale, l’anno scorso non ero mai arrivato ai quarti in un 500, quest’anno invece mi era già capitato anche negli Slam e nei 1000, e sono più pronto ad affrontare questo tipo di partite, tranquillo, facendo quello che so fare "