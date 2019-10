La finale del torneo ATP 500 di Vienna sorride al padrone di casa: l’austriaco Dominic Thiem, numero uno del seeding, stende in rimonta l’argentino Diego Schwartzman, numero 5, con lo score di 3-6 6-4 6-3 in poco meno di due ore e mezza di gioco. Buon risultato in ottica Race per Matteo Berrettini, con il sudamericano che non riesce ad avvicinarsi al romano.

Nel primo set c’è subito uno scambio di break in avvio, poi il sudamericano allunga trovando il break ai vantaggi del quinto game. Schwartzman non concede occasioni a Thiem per rientrare, anzi è l’austriaco a cedere ancora il servizio nel nono game, con l’argentino che vince 6-3.

Nella seconda partita il tennista di casa rischia di capitolare, concedendo una palla break in ciascuno dei primi tre turni al servizio, ma il sudamericano non ne approfitta e così alla fine paga: Thiem si procura un solo break point, nel nono game, e la converte, andando poi a chiudere sul 6-4.

Nella frazione decisiva cambia subito il vento: break in apertura conquistato dall’austriaco, che poi porta a cinque il conto dei game consecutivi vinti, confermando lo strappo ed andando sul 2-0. Thiem non rischia praticamente mai sui propri turni al servizio, poi nel nono game vince gli ultimi quattro punti in risposta e conquista la vittoria per 6-3.

roberto.santangelo@oasport.it