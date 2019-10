Jannik Sinner riceve una wild card per l'ATP 500 di Vienna

Jannik Sinner è finito al centro della scena per aver sconfitto il n.13 del mondo Gael Monfils negli ottavi di finale dell’ATP di Anversa (Belgio). L’azzurrino ha espresso un gioco scintillante e, da questo punto di vista, la wild card ricevuta è stata sfruttata come meglio non si sperava. Oggi, il 18enne della Provincia di Bolzano se la vedrà contro lo statunitense Frances Tiafoe e le difficoltà saranno anche in questo caso molte.

Sinner, di fatto, si sta ritagliando un ruolo di primo piano sempre di più nel circuito e non è un caso che la prossima settimana (21-27 ottobre) avrà un’altra chance. La rinuncia del britannico Andy Murray, invitato dall’ATP 500 di Vienna (Austria), ha liberato un posto in tabellone, concesso proprio a Jannik (wild card). Un’ulteriore possibilità di rilievo per il giovane tennista del Belpaese, desideroso di centrare il suo obiettivo: essere nella Top 100 e quindi evitare le qualificazioni agli Australian Open 2020.