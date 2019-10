Matteo Berrettini vince ancora: doppio 7-6 a Dimitrov e le ATP Finals si avvicinano

tra poco il report completo...

Matteo Berrettini vola ai quarti di finale dell’ATP di Vienna, sconfiggendo comunque un buon Dimitrov con un doppio 7-6 che vale tantissimo per la corsa alle Finlas. 45 punti fondamentali per mantenere la n° 8 nella Race, in attesa di affrontare uno tra Chung e Rublev ai quarti di finale. Ora è a quota 2570 punti: a -285 lunghezze da Sasha Zverev, eliminato all'esordio a Basilea. Alle spalle del romano ci sono Bautista Agut (2485), Goffin (2325) e Fabio Fognini (2280).