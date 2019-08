ATP Washington 2019: i risultati di giovedì: Cilic, Kyrgios e Tsitsipas ai quarti

Nella nottata italiana si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP di Washington (Stati Uniti). Sul cemento americano tanti match interessanti sono andati in scena e val la pena raccontare cosa sia accaduto.

Missione compiuta per Marin Cilic. Il croato (n.17 del mondo) si è imposto per 6-3 6-4 contro il talentuoso canadese (n.22 del ranking) Felix Auger-Aliassime in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match ben gestito da Cilic che se la vedrà nel prossimo turno contro la testa di serie n.3 del seeding Daniil Medvedev. Il russo ha avuto la meglio nei confronti dell’americano Frances Tiafoe (n.40 ATP) con il punteggio di 6-2 7-5.

Brutte notizie sul fronte canadese arrivano anche da Milos Raonic (n.20 del ranking). Il tennista nordamericano è stato battuto, a sorpresa, dal tedesco Peter Gojowczyk (n.122 ATP), con lo score di 6-4 6-4. Un Raonic sottotono, costretto alla resa. Il teutonico affronterà nei quarti il britannico Kyle Edmund (n.34 del mondo). Il giocatore del Regno Unito ha prevalso nel match contro il francese Jo-Wilfried Tsonga (n.70 ATP) per 4-6 6-3 6-4.

Continuano la loro corsa Stefanos Tsitsipas e Nick Kyrgios. Il greco (n.6 del ranking) ha sconfitto in due set (6-3 7-6 (4)) l’australiano Jordan Thompson (n.46 del mondo), staccando il biglietto per il prossimo turno dove sfiderà il francese Benoit Paire. Il n.30 ATP ha battuto per 7-6 (3) 6-3 l’americano John Isner (n.15 del ranking), ancora lontano dalla miglior condizione dopo il rientro per infortunio. Sempre in due frazioni Kyrgios ha archiviato la pratica contro il giapponese Yoshihito Nishioka (n.77 del mondo): 6-2 7-5 per l’australiano e il prossimo avversario sarà il sorprendente slovacco Norbert Gombos (n.137 del ranking), uscito vittorioso dal confronto con il serbo Miomir Kecmanovic (n.61 ATP) per 1-6 6-3 7-6 (4).