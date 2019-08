ATP Washington 2019, i risultati di venerdì: Tsitsipas e Kyrgios in semifinale

Definito il quadro dei semifinalisti dell’ATP di Washington (Stati Uniti). Sul cemento americano sono andati in scena match di un certo spessore, che vale la pena andare a raccontare.

Si parte dal sorprendente successo del tedesco Peter Gojowczyk (n.122 del mondo) contro il britannico Kyle Edmund (n.34 del ranking). Il teutonico, infatti, ha prevalso con il punteggio di 6-3 4-6 6-3 in 2 ore di gioco. Gojowczyk, sciorinando un tennis molto solido, si è imposto con merito e affronterà nel penultimo atto il n.10 del mondo Daniil Medvedev. Il russo l’ha spuntata nel match più atteso di questo turno contro il croato Marin Cilic (n.17 ATP). Il tennista dell’Est, mettendo in mostra un grande rovescio e un’ottima profondità nei colpi da fondo, non ha dato modo a Cilic di prendere in mano quasi mai il pallino del gioco, archiviando la pratica sul 6-4 7-6 (7).

Nella nottata italiana sono arrivati i successi di Stefanos Tsitsipas e di Nick Kyrgios. Il greco (n.6 del mondo) ha battuto l’estroso francese Benoit Paire (n.30 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-0. Dopo aver sofferto nel primo parziale, l’ellenico ha dato libero sfogo a tutto il suo talento e per il transalpino non c’è stato nulla da fare, crollato letteralmente nel secondo parziale dal punto di vista mentale. Stessa storia, stesso mare per Kyrgios, uscito vittorioso dalla sfida contro il sorprendente slovacco (n.137 del mondo) Norbert Gombos. Il n.52 ATP ha posto fine alle ostilità sullo score di 6-3 6-3, mettendo a segno 19 ace e conquistando l’85% dei punti con la prima di servizio. Una prova di grande concretezza dell’australiano che, nel prossimo turno, se la vedrà proprio contro Tsitsipas e lo spettacolo dovrebbe essere garantito.

ATP Washington 2019: i risultati di venerdì 2 agosto

20:10 Finale Gojowczyk P. (Ger) 2 6 4 6 Edmund K. (Gbr) 1 3 6 3 22:25 Finale Cilic M. (Cro) 0 4 67 Medvedev D. (Rus) 2 6 79