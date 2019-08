ATP Washington, i risultati: Tsitsipas conquista gli ottavi

Stefanos Tsitsipas accede agli ottavi di finale del torneo ATP di Washington. Il greco, testa di serie numero uno, ha superato in due set l’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-3 7-5. Adesso Tsitsipas se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson, che ha battuto dopo due ore e mezza di gioco il tedesco Struff in rimonta in tre set per 6-7 6-4 7-5.

Tra le sfide degli ottavi una delle più interessanti è sicuramente quella tra Benoit Paire e John Isner. Il francese ha superato in tre set l’australiano Polmans per 6-3 6-7 7-6, mentre l’americano ha sconfitto con un doppio 6-4 il polacco Hurkacz.

Conquistano gli ottavi di finale anche Nick Kyrgios e Felix Auger-Aliassime. Un bel successo (6-4 7-6) per l’australiano contro il francese Simon, mentre il giovane canadese se la vedrà ora con Marin Cilic dopo aver sconfitto in tre set lo statunitense Reilly Opelka con il punteggio di 6-4 3-6 6-4

Questo il riepilogo dei risultati

Gombos (Svk) b. Mannarino (Fra) 6-4 7-6

Kecmanovic (Srb) b. Herbert (Fra) 3-6 6-4 7-6

Isner (Usa) b. Hurkacz (Pol) 6-4 6-4

Auger-Aliassime (Can) b. Opelka (Usa) 6-4 3-6 6-4

Paire (Fra) – Polmans (Aus) 6-3 6-7 7-6

Raonic (Can) b. Smyczek (Usa) 6-1 6-4

Gojowczyk (Ger) b. De Minaur (Aus) 6-3 7-6

Kyrgios (Aus) b. Simon (Fra) 6-4 7-6

Tsitsipas (Gre) b. Paul (Usa) 6-3 7-5

Nishioka (Jpn) b. Goffin (Bel) 6-7 6-2 7-6

Thompson (Aus) b. Struff (Ger) 6-7 6-4 7-5