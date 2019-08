ATP Washington: Kyrgios batte Tsitsipas e vola in finale, lo attende il russo Medvedev

La carriera di Nick Kyrgios è stata un continuo saliscendi, con picchi altissimi e profonde cadute. Nel torneo ATP di Washington l’australiano ha mostrato nuovamente sul campo tutto il suo talento, conquistando la sua seconda finale della stagione (ha vinto ad Acapulco ad inizio marzo) dopo aver battuto il greco Stefano Tsitsipas in tre set per 6-4 3-6 7-6.

Una partita molto bella, una battaglia di oltre due ore, tra due grandi dei talenti più cristallini dell’intero circuito. Dopo aver vinto un set a testa, il match è andato al terzo, con Tsitsipas che può recriminare per le due palle break non sfruttate nel quinto game. L’incontro si è concluso poi al tiebreak, vinto per 9-7 da Kyrgios, che ha salvato anche un match point sul 6-5, prima di poter festeggiare una grande vittoria.

Adesso in finale Kyrgios si troverà di fronte il russo Daniil Medvedev. Una buonissima stagione per il russo, che ha già vinto il titolo a Sofia e poi lo ha sfiorato ad inizio anno a Brisbane e poi sulla terra rossa di Barcellona. In semifinale a Washington, Medvedev ha dominato contro il tedesco Peter Gojowczyk, sconfitto nettamente con un doppio 6-2 in neanche un’ora di gioco (56 minuti).

C’è solo un precedente tra Kyrgios e Medvedev, risalente agli ultimi Internazionali d’Italia. Era il primo turno e si impose in tre set l’australiano con il punteggio di 6-4 3-6 6-3.

Questo il riepilogo dei risultati

Kyrgios (Aus) b. Tsitsipas (Gre) 6-4 3-6 7-6

Medvedev (Rus) b. Gojowczyk (Ger) 6-2 6-2