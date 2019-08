ATP Winston-Salem: eliminato Andy Murray

A Winston-Salem prosegue il Torneo ATP 250, sul cemento statunitense si è giocato intensamente fino all’arrivo della pioggia che ha costretto a rinviare alla giornata odierna alcuni incontri tra cui quello tra Fabbiano e Rublev. L’Italia può sorridere per la vittoria di Cecchinato su Bublik, l’azzurro ha conquistato il primo set al tie-break e poi ha approfittato del ritiro dell’avversario, ora il siciliano se la dovrà vedere con l’australiano Millman che ha beneficiato di un bye al primo turno.

C’era grande attesa per il ritorno in singolare di Andy Murray dopo l’infortunio ma il numero 329 al mondo non è riuscito a vincere al rientro, venendo battuto dallo statunitense Sandgren di misura (tie-break concluso sul 10-8 nel primo set e 7-5 nella seconda frazione), il padrone di casa incrocerà Shapovalov. L’altro americano Fratangelo ha letteralmente travolto il malcapitato israeliano Weintraub con un sonante 6-0, 6-0 e ora giocherà contro Humbert.

L’australiano Popyrin ha saputo imporsi in rimonta contro Monteiro, relativamente comodo il successo del francese Chardy su Sarmiento (ora il transalpino se la dovrà vedere con Tiafoe), 2-0 comodi anche per lo spagnolo Andujar contro il cileno Jarry e per il sudcoreano Lee con lo svizzero Laaksonen mentre il rumeno Copil ha regolato lo slovacco Klizan per 2-1. Di seguito tutti i risultati di lunedì 19 agosto al Torneo ATP 250 di Winston-Salem.

TORNEO ATP WINSTON-SALEM: I RISULTATI DI OGGI (19 AGOSTO)

Copil-Klizan 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)

Andujar-Jarry 2-0 (6-4, 6-2)

Cecchinato-Bublik 1-0 (7-6, ritiro)

Lee-Laaksonen 2-0 (7-6, 6-1)

Popyrin-Monteiro 2-1 (5-7, 6-4, 7-6)

Chardy-Sarmiento 2-0 (6-1, 7-6)

Sandgren-Murray 2-0 (7-6, 7-5)

Carballes Baena-Giron 2-1 (6-2, 2-6, 6-3)

Fratangelo-Weintraub 2-0 (6-0, 6-0)