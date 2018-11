L'incredibile Novak Djokovic: il serbo scherza Anderson e vola in finale con Zverev

dall'inviato a LONDRA - Nemmeno il tempo di sedersi, settare connessioni e diretta, che la partita aveva già preso la strada del n°1 del mondo. Sette minuti, circa. Il tempo di portare il game ai vantaggi e strappare a Kevin Anderson il servizio. Da lì in poi, una discesa verso l'inevitabile.

Inevitabile che nel tennis, dalla sconfitta in finale del Queens ad oggi, si chiama Novak Djokovic. Trentacinque partite vinte su 37 giocate. Due tornei dello slam, due Masters 1000 in bacheca, un ottavo di finale (perso con Tsitsipas) e una finale (persa con Khachanov). Questo il bottino del ritrovato cannibale Djokovic, animale da competizione magicamente rivitalizzato dalle cure del guru - quello sì, vero per davvero - Marian Vajda.

Non ha più perso e nessuno pare più in grado di batterlo. Di certo non lo è stato Kevin Anderson, fin qui assoluto interprete di livello delle sue prime ATP Finals della carriera, ma spazzato via da un avversario a cui il sudafricano, molto semplicemente, non sapeva come fare il punto.

Così la seconda semifinale è stata un'inezia. Una sorta di formalità. Djokovic si è imposto per 6-2, 6-2. E poco ha potuto fare Anderson, troppo spesso costretto a scambi in cui l'elasticità di Djokovic non gli permetteva di trovare una soluzione plausibile.

A questo metteteci una serata piuttosto scarsa del sudafricano al servizio, che a stento è andato vicino al 50% di prime in campo. Davvero impossibile a quel punto pensare che questa potesse diventare una sfida alla pari, che il risultato potesse essere diverso da una stesa così chiara e così inevitabile.

Djokovic vola così verso l'ultimo atto della sua seconda parte di incredibile stagione con l'ultimo obiettivo nel mirino, con la ciliegina di una torta che nessuno - ma proprio nessuno - pensava potesse essere non solo creata, ma nemmeno immaginabile lo scorso marzo. Già perché al secondo turno di Indian Wells, Nole, si faceva battere da Taro Daniel. Pare un'era tennistica fa. Sono passati solo 8 mesi. Domenica, nella finale con Zverev, Novak Djokovic giocherà per infilare il 5° trofeo e il 36esimo successo in 38 partite da luglio a oggi. La più credibile rivisitazione moderna, in chiave tennistica, dell'Araba Fenice. Nient'altro da aggiungere.