ATP Finals, Nadal in dubbio per un problema all'addome. Ma lui: "Voglio esserci"

Rafael Nadal ha annunciato che andrà a Londra, in occasione delle ATP Finals alla 02 Arena. Lo spagnolo, tornato in prima posizione nel ranking mondiale dopo il torneo di Parigi-Bercy, ha reso pubblica la propria decisione attraverso un post pubblicato su Twitter nel quale precisa di essersi sottoposto a una risonanza magnetica a Maiorca per comprendere l'entità dell'infortunio al muscolo addominale destro. Nadal volerà comunque in Inghilterra per testare le sue condizioni in vista delle Finals.

A Parigi-Bercy il campanello d'allarme

Nadal si era ritirato dal torneo di Parigi-Bercy prima della semifinale contro il canadese Denis Shapovalov proprio a causa di un dolore addominale accusato quando si trovava al servizio, un problema già accusato nel 2009 in occasione agli US Open. Il maiorchino, ancora a caccia del primo trionfo alle ATP Finals dopo due finali perse, sembra essere intenzionato a giocare alla O2 Arena anche per conservare lo scettro di n.1 al Mondo fino a fine stagione dall’assalto di Novak Djokovic. Una decisione sulla sua partecipazione verrà presa presumibilmente nel weekend tenendo in considerazione anche l‘imminente appuntamento della fase finale della Coppa Davis in programma dal 18 al 24 novembre a Madrid, davanti al proprio pubblico.