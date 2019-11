ATP Finals: per Matteo Berrettini un girone di ferro con Djokovic, Federer e Thiem

Sorteggio durissimo per Matteo Berrettini alle ATP Finals, in programma alla 02 Arena di Londra dal 10 al 17 novembre. L'azzurro, che occupa l'ottava posizione nel ranking mondiale, è stato inserito nel gruppo Borg dove dovrà vedersela con Novak Djokovic, Roger Federer e Dominic Thiem. Nell'altro gruppo, denominato Agassi, sono invece stati sorteggiati Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev.

Berrettini sfiderà Djokovic per la prima volta

In carriera Berrettini, il terzo azzurro di sempre a qualificarsi alle ATP Finals dopo Adriano Panatta e Corrado Barazzutti, ha affrontato tutti gli altri 7 finalisti tranne Djokovic riuscendo ad avere la meglio solamente su Thiem e Zverev su 9 precedenti complessivi. Il 23enne romano, dopo avere riportato l'Italia alle finali ATP a distanza di 41 anni dall'ultima volta, avrà la possibilità di diventare il primo tennista azzurro a vincere una partita nel prestigioso appuntamento che chiude la stagione tennistica: sia Panatta che Barazzutti, infatti, avevano perso tutte le 3 partite disputate nel Round Robin.

Nel gruppo Agassi c'è l'incognita Nadal

Per quanto riguarda il gruppo Agassi, invece, il grande interrogativo riguarda naturalmente le condizioni fisiche di Rafael Nadal. Il maiorchino numero 1 nel ranking ATP ha fatto sapere attraverso un post su Twitter che volerà a Londra e cercherà di scendere regolarmente in campo nonostante un problema all'addome che l'ha costretto a dare forfait in semifinale a Parigi-Bercy. Nadal vanta bilanci largamente favorevoli contro i suoi avversari nel girone, ovvero Medvedev, Zverev e Tsitsipas. In 12 precedenti ha perso solamente una volta, contro il greco a Madrid sulla terra rossa.