dall'inviato a LONDRA - Ha chiuso senza mai lasciare il servizio e venendo a prendersi, nei pressi della rete, tutto ciò che stasera aveva da raccogliere. Se c’è una definizione di ‘giocatore evoluto’, nel senso di compiere un’evoluzione da ciò che si era e ciò che si sarebbe potuti diventare, questo è certamente il Dominic Thiem del 2019.

Nella seconda semifinale delle ATP Finals 2019 l’austriaco ha confermato il grande stato di forma messo in mostra durante tutto l’arco della settimana; e dopo gli scalpi di prestigio fatti a Roger Federer e Novak Djokovic, elimina anche il campione uscente di questo torneo Alexander Zverev.

Dominic Thiem alle ATP Finals 2019Getty Images

Una partita solida e intelligente quella di Dominic Thiem; che ha saputo leggere – e reggere – meglio del suo avversario tutte le situazioni chiave, o clutch moment, come li chiamano da queste parti. Già perché poi il tennis a questi livelli è quasi tutto lì: saper rendere – o saper reggere meglio degli altri altri sotto pressione. E il momento chiave di questa serata è senza dubbio il finale del primo set, quando sul 6-5 a favore dell’austriaco Alexander Zverev avrebbe dovuto garantirsi il tie-break. Lì, come in una perfetta fotografia del suo assai deludente 2019, Zverev in un game ha dato il sunto della sua stagione: il dritto, quando doveva spingere, ha tremato; e la seconda di servizio – autentico disastro quest'anno – ha piazzato il doppio fallo proprio sul set point.

Game, set and match Dominic Thiem. Già perché nonostante il secondo set sia ripartito a buon livello, tutti, ma proprio tutti, hanno avuto la sensazione che questa partita Zverev non l’avrebbe più vinta. E infatti così è stato. Dopo non aver sfruttato per primo una palla break nel secondo parziale, il tedesco è incappato in un altro game semi-disastroso: due smash sbagliati di metri, un nuovo doppio fallo e l’allungo di Thiem per il 4-2 che ha aperto all’austriaco la strada della prima finale in carriera alle ATP Finals.

Una finale tra Thiem e Tsitsipas che incoronerà per il terzo anno consecutivo un vincitore inedito (Dimitrov e Zverev quelli del 2017 e 2018), ma soprattutto che metterà di fronte due giocatori che lotteranno entrambi per il titolo fin qui più importante della loro carriera. Ad arrivarci meglio – e senza dubbio ad avere più esperienza, considerate anche le ultime due finali del Ronald Garros, oltre al titolo di Indian Wells preso quest’anno a Roger Federer – è probabilmente Dominic Thiem; che dalla sua parte ha anche i precedenti: 4-2, con l’ultimo incrocio vinto proprio nella finale dell’ATP 500 di Pechino qualche settimana fa.

Vedremo se 'l'evoluto Thiem' saprà reggere anche il peso dei favori del pronostico. Il resto lo dirà il campo: appuntamento domani alle ore 19:00.