Prima dove essere Indian Wells. Poi Miami. Adesso, forse, ci siamo sul serio. La notizia dovrebbe essere comunicata dall’ATP la prossima settimana. Finalmente si riuscirà a capire quale sarà la candidatura vincente tra Londra, Manchester, Tokyo, Singapore e Torino per ospitare le ATP Finals dal 2021.

Una partita su cui si è scritto tanto, senza dubbio speculato molto, ma che ritardo dopo ritardo ha dato la sensazione sul serio che ai vertici del tennis professionistico mondiale, abbiano voluto aspettare in qualche modo Torino. Non si spiegherebbero altrimenti i continui rinvii sull’annuncio, specie di fronte a un organismo estremamente anglosassone nella puntualità delle sue decisioni. Specialmente quelle politiche.

La sensazione dunque è che l’ATP abbia davvero preso sul serio la candidatura italiana; e proprio per questo l’abbia attesa così a lungo. Solo nei giorni scorsi a Roma è arrivato l’incontro che dopo mesi di complicata trattativa tra tutte le parti in causa all’interno del nostro Stato (e qui l’elenco sarebbe davvero lungo, tra segretari, sottosegretari, sindaci, enti vari, sponsor) e il board dell’ATP.

La politica

Poi, però, sono arrivate tante parole importanti. Dalla politica, con il sottosegretario con delega ai rapporti con il Parlamento e responsabile sport, Simone Valente, che ha definito la candidatura di Torino come “la più forte in assoluto” alle parole odierne di due pesi massimi dello sport italiano, come Giovanni Malagò (presidente del CONI) e Angelo Binaghi (presidente della Federazione Tennis), che si sono definiti ben più che ottimisti (le parole di Malagò nel virgolettato qui sotto). A chiudere persino il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, che a Supertennis ha definito il livello di fiducia sulla possibilità che l’evento finisca a Torino come “10”.

" C'è molto ottimismo. Il fatto che l'Atp abbia aspettato e rinviato la decisione per tutto questo periodo, dimostra che c'è una grande disponibilità e volontà di assegnare la manifestazione a Torino. "

Insomma, dalla parte italiana pare ormai davvero cosa fatta; e il fatto che l’ATP abbia atteso così a lungo per dare un comunicato ufficiale fa pensare che il massimo organismo tennistico dei professionisti stesse attendendo delle garanzie sull’irrevocabilità dell’impegno preso così come sulle fideiussioni richieste (la famosa cifra di 78 milioni). Da quest’ultimo punto di vista, l’avvicinamento di uno sponsor come BNL – nel tennis ormai da decenni nonché main sponsor degli Internazionali d’Italia - ha evidentemente giocato una carta in più con l’ATP. Resta soltanto da capire se davvero arriverà l’annuncio, o se in qualche modo ai vertici del tennis ci sarà un improbabile – viene da dire a questo punto – cambio di rotta.

Il tedesco Alexander Zverev festeggia il titolo di Maestro alle ATP FINALS 2018 dopo aver battuto in finale Novak Djokovic per 6-4, 6-3. Zverev col trofeo del vincitoreGetty Images

ATP-O2 Arena Londra, da tempo voglia di cambiare aria

Era infatti da anni che si mormorava nell’ambiente di un addio a Londra per fare rotta verso nuovi lidi. Prima dell’ultima concessione alla O2 Arena (sede delle ATP Finals ormai dal 2009), ad esempio, l’ATP aveva valutato New York come nuovo ritorno alle origini. Al board avrebbero voluto Manhattan e il Madison Square Garden, luogo della “mamma” di queste Finals, ovvero la Masters Cup. Negli Stati Uniti però offrirono il Barclay’s Center di Brooklyn. E così non se ne fece nulla. Ora non resta che capire se davvero saranno pronti a cambiare. I dubbi, al di là del campanilismo e del prestigio di ospitare un evento come le Finals, restano.

Gli ultimi dubbi

Da sempre il cruccio dell’ATP è infatti quello di riuscire a riempire le tribune lungo tutta la durata dell’evento. E ciò non sempre è riuscito negli ultimi anni a Londra dove la super capienza della O2 – 20mila posti a sedere – ha lasciato, specie nelle sessioni pomeridiane di minor appeal, ampi spazi vuoti (che nemmeno i biglietti low-cost dell’ultimo minuto, tramite apposita agenzia di reselling, hanno aiutato a riempire). Da questo punto di vista Torino può garantire un miglior risultato? Difficile ipotizzarlo. Magari al primo anno, di fronte alla novità del prodotto; ma quanti di lunedì o martedì pomeriggio, dalle 13:00, sarebbero pronti a riempire un palazzetto per un doppio e un singolare magari privo dei vari Federer/Nadal/Djokovic, tennisti mainstream in grado di fare da traino? Questa una delle questioni; insieme a quella – chiaramente – del ritorno dal punto di vista economico, che una città da 13 milioni di abitanti come Londra, rispetto alla più provinciale Torino – nel senso buono – possa fare.

La O2 ARENA di Londra, sede delle ATP Finals dal 2009. Qui un'immagine durante un match di doppio della passata edizionePA Sport

Affari, chiaramente, che dovrà valutare in queste ultimissime ore l’ATP, che al di là dei nomi ufficiali presenti in elenco, come reale opzione ha ancora solo e soltanto la O2 Arena di Londra. Anche questo spiega il ritardo e il ping-pong nell’attesa di una comunicazione. Chissà se qualcuno avrà bluffato o se saremo pronti, dal 2021, a ospitare quello che di fatto è il quinto evento più importante – dopo i 4 tornei dello slam – nel mondo del tennis.