Djokovic incorona Sinner: "Sarà sicuramente una delle prossime star del tennis mondiale"

"Sinner? Mi congratulo con lui per il successo nelle Next Gen Finals di Milano. Ho seguito il match, ho visto una vittoria davvero impressionante su de Minaur che era il finalista dello scorso anno e allo stesso tempo è un giocatore che ha già esperienza ad alti livelli nonostante sia anche lui molto giovane. La vittoria di Jannik, quindi, con quella tranquillità assume ancora più valore dato che era in Italia, davanti al suo pubblico. Penso che il torneo delle NextGen Finals sia un’ottima soluzione per lanciare giovani stelle del tennis. Quindi Sinner sarà sicuramente la prossima star del tennis mondiale che tutti ammireranno in futuro. Io lo conoscevo già. Mi sono allenato alcune volte con lui alla Piatti Academy negli ultimi anni. Ho potuto ammirare un ragazzo con grandissima dedizione e rispetto. È in ottime mani, Riccardo (Riccardo Piatti) è un grande allenatore, è stato anche uno dei miei coach con ottimi risultati. Sanno benissimo cosa fare, i risultati sono la prova evidente".

Video - Jannik Sinner, il 18enne predestinato: tutti i numeri di un 2019 da favola 01:40