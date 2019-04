Dopo una lunghissima attesa, l'ATP ha finalmente deciso: le ATP FInals dal 2021 al 2025 si svolgeranno a Torino.

Era già da tempo che si aspettava la decisione, ma questa era stata a lungo rinviata perché l'ATP voleva prendere tutto il tempo necessario per fare le valutazioni sul luogo. Alla fine, però, il lavoro congiunto della giunta del sindaco Chiara Appendino e del Governo ha dato i suoi frutti e il capoluogo piemontese sarà la sede di ben quattro edizioni delle ATP Finals, prestigioso torneo che chiude la stagione del tennis maschile con gli otto giocatori migliori dell'anno solare (e non in classifica) grazie ai punti accumulati nella Race.

Già il 28 marzo scorso era atteso l'annuncio, ma sembrava che ci fossero ancora delle perplessità a spostarsi da Londra e dall'O2 Arena, sede delle ultime edizioni, a una città ovviamente più piccola e sicuramente meno "europea" come Torino, ma alla fine ha prevalso la voglia di novità, senza contare che Torino, in occasione dei Giochi Olimpici invernali del 2006, aveva dimostrato di essere assolutamente all'altezza della situazione. Del resto anche il mondo del pattinaggio di figura ha accordato a Torino la propria fiducia negli anni, con i Mondiali nel 2010 e le finali del Grand Prix che si terranno quest'anno, sempre al PalaVela, a dicembre.