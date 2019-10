Matteo Berrettini si qualifica per le ATP Finals di Londra se...

Entriamo in quella che può essere una settimana storica per il tennis italiano. Matteo Berrettini infatti, impegnato nell’ultimo Masters 1000 della stagione, ha in mano il proprio destino: ancora ottavo della Race, il romano può diventare il primo tennista italiano di sempre a qualificarsi per le ATP Finals, ovvero il torneo dove giocano i migliori 8 della stagione.

Affinché questo avvenga, sono necessarie determinate combinazioni in quel di Parigi Bercy, dove il forfait di Federer a tabellone già compilato ha scombussolato un po’ i piani. Berrettini, dopo il bye al primo turno, troverà il vincente di Rublev-Tsonga. Poi, eventualmente, Khachanov o Struff. Dovesse spingersi ancora un po’ più là in teoria ci sarebbe, sulla carta, Rafael Nadal.

Gli avversari da tenere d’occhio sono soprattutto tre: Bautista-Agut, nono nella Race; poi David Goffin e Gael Monfils. Sulla carta però Berrettini puà ancora essere superato anche da Fognini, Schwartzman, Wawrinka, Khachanov e Isner. Questi ultimi 5 però sono combinazioni piuttosto improbabili. Andiamo a vedere turno per turno cosa serve a Matteo Berrettini per qualificarsi alle Finals.

Berrettini fuori al 2° turno a Bercy, va comunque alle ATP Finals se...

1. Bautista-Agut non arriva ai quarti di finale

2. Monfils o Goffin non arrivano in semifinale

3. Fognini o Schwartzman non arrivano in finale

4. Wawrinka, Khachanov o Isner non vincono il torneo

Berrettini fuori al 3° turno a Bercy, va comunque alle ATP Finals se...

1. Bautista-Agut non arriva in semifinale

2. Goffin, Monfils e Fognini non arrivano in finale

3. Schwartzman, Wawrinka, Khachanov o Isner non vincono il torneo

Berrettini fuori ai quarti di finale a Bercy, va comunque alle ATP Finals se...

1. Bautista-Agut non arriva in semifinale

2. Goffin, Monfils e Fognini non arrivano in finale

3. Schwartzman e Wawrinka non vincono il torneo

Berrettini fuori in semifinale a Bercy, va comunque alle ATP Finals se...

1. Bautista-Agut non arriva in finale

2. Goffin, Monfils o Fognini non vincono il torneo

3. Da questo punto entra in gioco anche Alexander Zverev. Se il tedesco arriva ai quarti di finale, a questo punto serve che una delle due opzioni sopra insieme a questa si avveri.

Berrettini in finale a Parigi Bercy, va comunque alle ATP Finlas se...

1. Sarebbe fatta. Nessun risultato altrui gli priverebbe Londra.