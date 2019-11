Matteo Berrettini, un 2019 da sogno: le 5 domande alla sua stagione da record

1. Un italiano in Top 10 e qualificato alle ATP Finals: com’è successo?

Un titolo Challenger (Phoenix) e due titoli ATP 250, a Budapest e Stoccarda. Una finale a Monaco di Baviera. Le semifinali a due ATP 500 come Halle e Vienna. Gli ottavi di finale a Wimbledon, la semifinale Masters 1000 a Shanghai ma soprattutto la semifinale agli US Open. La risposta pratica a questa domanda è una banalità: con i risultati. Matteo Berrettini ha prodotto tantissimi risultati e l’ha fatto soprattutto da metà aprile in poi, dove ha incominciato a mettere insieme vittorie nei tornei più piccoli e risultati incredibili in quelli più importanti, con una crescita – per altro stoppata in estate da un problema alla caviglia – che da Wimbledon in poi è stata semplicemente straordinaria.

Video - Tutto il meglio di Berrettini-Nadal in 180 secondi: Matteo lotta ma vince Rafa 03:03

Questo, dal punto di vista puramente pratico – che è poi ciò che conta – è stato il segreto di Berrettini. E’ così che l’Italia ha chiuso 41 anni dopo Barazzutti nel 1978 con un giocatore in Top10. E’ così che soltanto per la terza volta nella storia mettiamo un giocatore al Masters di fine anno con i migliori 8. E’ così che vanno le cose nel tennis: bisogna vincere e bisogna farlo con continuità, non fermarsi insomma a un singolo exploit. Sul come sia riuscito a fare tutto questo magari lo spieghiamo nella domanda dopo.

2. Qual è stata la forza di Berrettini in questa stagione?

Vincere è la ricetta, ma per farlo servono tantissime componenti. Tre su tutte: talento, integrità fisica, testa. E se fino a 20 anni fa bastava il primo per arrivare, oggi senza la seconda e la terza non vai da nessuna parte. Forse non entri nemmeno nei 100 del mondo. Matteo Berrettini di talento ne ha, ma non è Roger Federer. Giusto mettere in chiaro questa cosa. Dietro la sua esplosione e il suo successo c’è un enorme lavoro. Di Matteo in primis, che è un professionista straordinario, un lavoratore vero e un ragazzo che ha mostrato grande umiltà nel compiere i suoi progressi e lavorare di settimana in settimana per migliorare ogni cosa; e del suo team, che merita una menzione in quanto componente fondamentale oggi come oggi per portare un tennista in alto. Perché è vero che a tennis alla fine si dipende solo da se stessi, ma la mutazione della disciplina – diventata brutale dal punto di vista del dispendio fisico e mentale – impone che ci sia una squadra alle spalle. Oggi il tennista non è più solo. I suoi risultati dipendono molto più di una volta da tutto un team; e quanto successo persino a un talento come Novak Djokovic è la più grande dimostrazione pratica di questa teoria. Il team che si è scelto Matteo Berrettini è una squadra vincente. Vincenzo Santopadre si sta dimostrando un grande allenatore, così come Umberto Rianna. Poi c’è il ‘mental coach’, che aiuta Matteo ormai da parecchio tempo su aspetti che vanno al di là del tennis – come ci aveva confessato nell’intervista che ci concesse un anno prima del suo exploit, ovvero allo US Open 2018. E’ la squadra, la chimica generale che si crea, a fare il risultato del singolo. Poi Berrettini ci ha messo il tennis chiaramente, che sul campo si è ritradotto sostanzialmente in due grandissimi fondamentali: servizio e dritto. L’Italia, dopo anni a guardare altrove, ha finalmente trovato un giocatore che eccelle in questi due fondamentali. E come per magia è arrivato un Top 10.

Vincenzo Santopadre e Umberto Rianna, i coach del team di Matteo BerrettiniImago

3. In quali aspetti del gioco può ancora migliorare Matteo?

A mio parere negli spostamenti laterali dal fondo. Chiariamoci: Berrettini non è solo servizio e dritto, ci mancherebbe altro. Sul lato del rovescio ad esempio abbiamo visto in questa stagione enormi progressi; nella sua cavalcata agli US Open più di una volta siamo rimasti sorpresi da dei vincenti in lungolinea. E’ lì però che gli avversari ancora lo vanno a cercare e dove di conseguenza può provare a costruirsi ancora più solido. Dallo US Open in poi abbiamo visto anche come le variazioni di gioco, con corte e discese a rete – dove Matteo ha fatto vedere un’eccellente mano nel gioco di tocco e di volo – siano stati un altro aspetto tirato fuori dal mazzo delle sue carte.

Video - Berrettini super: splendido cambio lungolinea di rovescio 00:28

Berrettini insomma è un tennista più completo rispetto al blocco grezzo che era solo un anno fa e anche questa è la spiegazione ai suoi successi. Per tornare alla domanda però se c’è un aspetto dove forse si può crescere è appunto la mobilità dal fondo. Quando non riesce a imporre subito il suo gioco, Berrettini fa ancora un po’ fatica a coprire il campo e uscire vincente dalla fase difensiva. Una cosa normale, visto la stazza fisica. Ma se pensiamo ad esempio a quanto fu in grado di fare qualche tempo fa Milos Raonic, giocatore dalle caratteristiche fisiche simili a quelle di Berrettini, che si era issato fino a n°3 del mondo nel momento d’oro dei Fab4, penso che Matteo possa tirare fuori qualcosa anche lui dal punto di vista dell’elasticità e dalla resistenza dal fondo. E questo non significa snaturare il gioco o mettersi a fare le maratone – ci mancherebbe altro – ma solo migliorare in un aspetto inevitabile se si vuole andare a fare concorrenza ai primissimi lì in alto, come dimostrato ad esempio in estate da Daniil Medvedev.

Video - Servizio e palla corta: lo schema di Berrettini contro Nadal funziona eccome... Che bella mano! 00:14

4. Quali prospettive ha Berrettini nelle prossime ATP Finals?

Dipenderà dal sorteggio. Dovesse finire in un girone con Djokovic e Federer; oppure con Nadal e Federer (condizioni di Rafa permettendo), le chance di andare in semifinale sarebbero chiaramente complicate. Di contro dovesse evitare lo spauracchio Roger, potrebbe farsi interessante. Matteo è sulla carta l’ultima forza di queste ATP Finals e con quelli di questo gruppo già incrociati in carriera è sotto con tutti negli head-to-head. Detto questo Berrettini però ha già dimostrato di potersela giocare con Tsitsipas (in Australia l’ha portato al 5° set), con Zverev (ci ha vinto una partita) e soprattutto a mio avviso con Thiem. Mettiamola così, dovesse finire in un tabellone così composto: Nadal, Medvedev, Thiem e Berrettini, penso che qualche chance potrebbe anche averla se Rafa dovesse davvero dimostrare di non essere al meglio. In ogni caso tutto quello che verrà sarà positivo. Panatta e Barazzutti, gli altri unici due italiani della storia a giocarsi il Masters dei migliori a fine anno, tornarono a casa entrambi con uno 0-3. Matteo insomma può rilassarsi: zero pressione, testa libera e tutto ciò che verrà sarà tanto di guadagnato.

Matteo Berrettini e Dominic Thiem durante l'ultimo incrocio nella semifinale dell'ATP 500 di ViennaImago

5. Matteo Berrettini può diventare n.1 del mondo?

E’ una domanda legittima a cui però non c’è una risposta. Sono troppe le componenti variabili. Quanto ancora giocheranno i 3 fenomeni e a quale livello? Non dimenticatevi che là davanti c’è la questione record di slam, che penso terrà sulla scena ancora per qualche anno almeno Novak Djokovic; e con cui dunque bisognerà fare i conti. Un aspetto da non sottovalutare. Chiaramente l’età è dalla parte dei Berrettini&Co, che con i ragazzi della sua generazione ha dimostrato di potersela giocare. Gli avversari del futuro insomma sono i coetanei che trova in queste Finals: Medvedev, Zverev, Tsitsipas. Tanto dipenderà dalla crescita del suo gioco e dall’integrità del suo fisico in un arco temporale che va da qui ai prossimi 5 anni; quello della salute e dell’integrità è infatti un aspetto davvero troppo importante per un lavoro di ‘lungo periodo’ come la rincorsa alla posizione n.1 del ranking. Domande per la cui risposta servirebbe insomma la sfera di cristallo. Però possiamo metterla così: Matteo Berrettini ha tutte le carte in regola per rimanere lì in alto dove a sorpresa è già arrivato quest’anno. Poi sarà solo il tempo a risponderci; consapevoli che dietro arriveranno inevitabilmente forze nuove: Auger-Alissime è una di queste. In prospettiva forse è più facile rispondere se questa domanda l’aveste fatta su Jannik Sinner...