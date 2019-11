dall'inviato a LONDRA - 5 ore e 38 minuti in due giorni di tennis per una questione di orgoglio, per onorare la chiusura dell’anno da n°1 del mondo. Dopo la rimonta su Medvedev quando tutto ormai sembrava finito, Rafa Nadal rimonta anche Stefanos Tsitsipas e prova a garantirsi ancora una chance.

Certo, per passare in semifinale Nadal dovrà aggrapparsi a quel Daniil Medvedev messo artimeticamente fuori dai giochi proprio dal suo successo; eppure il maiorchino è ancora lì, ‘fino alla fine’, fedele alla propria causa e alla propria filosofia di vita ben spiegata l’altra sera in conferenza stampa.

Già perché Nadal doveva vincere oggi e l’ha fatto, giocando una eccellente partita al servizio contro un onorevolissimo avversario. Sì perché Stefanos Tsitsipas aveva l’opportunità con una vittoria di spedire Nadal a Madrid per la Coppa Davis, levandosi un avversario insidiosissimo dai piedi; ed è proprio per questa ragione, nonostante la qualificazione già ottenuta prima di scendere in campo, è rimasto in battaglia per 2 ore e 52 minuti.

Perdendo, perché alla fine è stato quello il verdetto del campo. Una sconfitta, in rimonta, contro un Nadal non solo impossibile da breakkare oggi: ma che nemmeno ha mai concesso al greco di arrivare a palla break.

Il maiorchino, che prima di oggi era 127-0 in carriera nelle partite dove non ha mai concesso nemmeno una chance di break all’avversario, ha tenuto fede alla sua natura, trovando il modo, nel corso del match, di girare a poco a poco se così.

Sì perché se per una frazione Tsitsipas è stato intoccabile esattamente come Nadal al servizio, da metà del secondo set in poi la musica è cambiata. I turni del maiorchino sono rimasti sempre immacolati mentre quelli del greco, di game in game, si sono fatti sempre più complicati. Tsitsipas, tra i due meriti, ha avuto quelli di reggerli comunque a lungo, annullando con costanza le palle break e dimostrando quell’eccellente stato di forma già registrato nelle due precedenti partite. Poi, però, nel nono game del secondo set così come nell’undicesimo del terzo, Nadal è in qualche modo riuscito a piazzare la zampata vincente.

Una dimostrazione di forza quella di Rafa, che fino a un paio di giorni prima dell’inzio di questo torneo era rimasto in dubbio proprio a causa di un problema ai muscoli addominali che ne inficiavano il rendimento al servizio. Ma anche una questione di orgoglio, con la matematica certezza di chiudere l’anno da n°1 della classifica ATP che dentro la sua mente andava in qualche modo onorata. L’ha fatto con due grandi rimonte contro due eccellenti avversari.

Ora attende speranzoso Medvedev; così come il pubblico londinese del resto. Dovesse infatti il russo, già eliminato, avere la meglio su Zverev, regalerebbe alla O2 Arena una semifinale Federer-Nadal. Il classico dei classici per chiudere l’anno.