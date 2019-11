Nadal, una rimonta epica! Annulla un match point a Medvedev e vince 7-6 al terzo

dall'inviato a LONDRA - Da queste parti c’è un detto: 'Never underestimate the heart of a champion'. Mai sottovalutare il cuore di un campione. Vero. Verissimo. Da solo, però, il cuore, non basta. Ci vuole la testa. E in pochi, pochissimi, forse addirittura nessuno, nella storia dello sport ne ha mai avuta una come quella di Rafael Nadal.

Il suo, più che voglia di vincere e prevalere, è autentico rifiuto della sconfitta. Un concetto che non è mai riuscito ad accettare nella sua carriera. E che ancora oggi, nonostante tutto quello già esposto in bacheca, gli permette di esprimersi in imprese come quella odierna.

Già perché Daniil Medvedev questa partita l’aveva vinta. Era finita. 4-0 nel terzo set. Due palle break per salire 5-0 e servizio. Un match point sul 5-1. Eppure, dopo 2 ore e 47 minuti, all’annuncio del vincitore il giudice di sedia ha affermato: 6-7, 6-3, 7-6 Nadal.

Il ‘come’ ci sia riuscito, al solito, è un mix di fattori. Quelli di Rafa, ovvero il rifiuto della sconfitta, l’offrire sempre una palla in più all’avversario, l’aggrapparsi punto dopo punto alle sue occasioni, l’abbiamo in fondo già raccontato. L’altro, invece, è un perverso meccanismo che si insinua sotto la pelle di colui che è avanti. 'Lo sport del diavolo', questo spesso è ciò che il tennis viene definito. E il demone di Rafa è uno dei più duri a morire. L'amara sorte oggi è toccata a Daniil Medvedev. Il russo ha visto il traguardo e insieme a quelli sono arrivati i fantasmi di una finale, giusto un paio di mesi fa all’Open degli Stati Uniti, dove l’impresa e la rimontona quella volta l’aveva quasi fatta lui. Ma tra il dire, il pensare, lo sfiofare... e poi il compiere, il concretizzare, c’è di mezzo il ‘male’: un male che tennisticamente, per gli avversari, ha da 15 anni un nome e un cognome. Rafael Nadal, appunto.

Video - Tutto il meglio di Nadal-Medvedev in 190 secondi: una finale che è già nella storia 03:06

Il maiorchino gira così un pomeriggio epico, l’ennesimo della sua carriera, e lo fa rimanendo aggrappato a un torneo a cui in qualche modo deve tenere particolarmente: in quella bacheca infinita che citavamo solo qualche riga fa, il successo al Masters di fine anno è uno dei rari sigilli di prestigio che ancora manca. Nadal, grazie a questa rimonta sul filo del rasoio, potrà giocarsela pensando solo ed esclusivamente a sé stesso nell’ultima incrocio di venerdì contro Stefanos Tsitsipas.

Nadal padrone di sé stesso, Medvedev è aggrappato a Tsitsipas

Cosa che non potrà fare Daniil Medvedev. Il russo, nuovamente al palo sul più bello contro Rafa, resta aggrappato a una flebile speranza: il successo di Tsitsipas questa sera contro Zverev; una sua vittoria in 2 set venerdì contro il tedesco e al tempo stesso una nuova vittoria di Tsitsipas contro Nadal. A quel punto di andrebbe al conteggio dei set e dei game. E visti i parziali, potrebbe comunque non bastargli.

Daniil Medvedev alle ATP Finals 2019Getty Images

Una beffa vera, perché ancora una volta Medvedev aveva messo all’angolo il più incredibile dei lottatori... Ma senza il colpo di grazia, con Rafa, è davvero sciocco pensare di potersi girare di spalle.