Nadal, Zverev e Medvedev in lizza per un posto in semifinale: tutte le combinazioni possibili

Oggi, alla O2 Arena di Londra, si chiude la fase a gironi delle ATP Finals di tennis. Gli ultimi match del Gruppo Agassi vedranno impegnati, lo spagnolo Rafael Nadal, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev. Ad aprire le danze sarà la sfida tra il n.1 del mondo e l’ellenico. Rafa, grazie al successo di ieri dell’amico/rivale Roger Federer contro il serbo Novak Djokovic, ha la certezza di terminare al vertice della classifica ATP.

Un obiettivo significativo per lui che, però, è tutt’altro che sicuro di accedere alle semifinali di questo torneo. Di fatto, l’iberico oggi deve battere Tsitsipas e la vittoria potrebbe anche non bastare. Nadal, infatti, oltre ad imporsi contro il 21enne nativo di Atene deve anche sperare che nel match serale tra Medvedev e Zverev sia il russo a vincere con qualsiasi punteggio. In caso, invece, di risultato positivo per Sascha, il maiorchino dovrebbe salutare il Masters, per via del risultato sfavorevole nello scontro diretto con il teutonico. L’unico certo della qualificazione al penultimo atto è Tsitsipas, che potrebbe giungere secondo nel raggruppamento solo se dovesse subire il ko dallo spagnolo e, nello stesso tempo, il citato Medvedev battesse Zverev. Vediamo più schematicamente i possibili scenari:

Nadal in semifinale se...

Batte Tsitsipas e Medvedev batte Zverev

Medvedev in semifinale se...

Batte Zverev in due set e Tsitsipas batte Nadal

Zverev in semifinale se...

Batte Medvedev, qualunque sia il risultato dell'altro match

Perde in tre set con Medvedev e Tsitsipas batte Nadal

Giusto sottolineare che Nadal, dovesse sconfiggere Tsitsipas, sarebbe primo del raggruppamento, come detto, e se la vedrebbe nel prossimo incontro con il secondo del Gruppo Borg, ovvero Roger Federer, creando un incrocio davvero spettacolare. Non resta che attendere.

giandomenico.tiseo@oasport.it