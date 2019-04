Presentate le ATP Finals di Torino: "In 5 anni possiamo superare il milione di biglietti"

Ha avuto luogo presso il Gran Salone dei ricevimenti di Palazzo Madama in Piazza Castello a Torino la presentazione delle ATP Finals 2021-2025. Il Presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi, con il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, e la Sindaca di Torino Chiara Appendino hanno presentato l’evento a cui hanno presenziato e in cui sono intervenuti anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Presidente dell’ATP Chris Kermode, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Simone Valente, il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e il Presidente della Camera di Commercio di Torino Vincenzo Ilotte.

Una giornata nella quale si è voluto comunicare grande unità di intenti per una manifestazione che inorgoglisce il Paese oltre che ovviamente l’Italia sportiva.

" Il governo per la prima volta ha deciso scommettere sul tennis - ha dichiarato Binaghi a Gazzetta - Siamo fieri che si sia creduto in noi. Una delle più grandi città italiane, Torino, che ha una sindaca tennista, ci ha risollevato più volte durante la strada che ci ha portati qui. Altri enti locali anche se di colore diverso hanno voluto far parte della squadra. Il credito sportivo ci ha dato grosso mano. Inoltre l’Atp preferiva giocare in Europa. E poi i risultati di Fognini, Cecchinato, Berrettini, Sonego sono stati importanti, i tifosi sperano che uno di loro possa partecipare alle finali.È una manifestazione che in 5 anni può superare il milione di biglietti. È seguita da 95 milioni di appassionati in tutto il mondo, l’impatto economico sul territorio è di 400-500 milioni euro "

Un percorso complicato nel quale però non è mai mancata la passione e la voglia di organizzare un torneo così importante nel circuito tennistico mondiale. Argomenti di cui ha parlato Kermode ed a cui si è associato anche il Sottosegretario Giorgetti che ha sottolineato il coeso lavoro tra tutte le forze politiche. Da par suo il Presidente del Coni Malagò ha lodato anche la grande tenacia del primo cittadino, che tanto ha lottato per questo risultato. La sindaca Appendino ha poi dichiarato che: “Torino saprà vivere questo evento con grande entusiasmo e con la collaborazione di tutti“. Non resta che godersi lo spettacolo.