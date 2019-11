Zverev respinge le accuse: "Non avevo nessun telefono in borsa"

Il tennista tedesco, Alexander Zverev, ha negato di aver usato il telefono illegalmente durante la sua sconfitta del round-robin delle ATP Finals di Londra, sul veloce indoor della 'O2 Arena' contro Stefanos Tsitsipas. Al campione in carica è stato chiesto della vicenda durante la conferenza stampa post-partita, dopo la sconfitta per 6-3, 6-2 di mercoledì. Le immagini televisive che circolavano sui social media sembravano mostrarlo mentre toccava qualcosa nella sua borsa nel corso di una pausa della sfida. Le regole stabiliscono che i giocatori non possono accedere ad alcun dispositivo elettronico durante le partite. Ma Zverev, 22 anni, ha insistito sul fatto che non aveva il cellulare con sé in campo.

" Il mio telefono era negli spogliatoi - ha detto -. Lo lascio sempre lì. Non so cosa abbiano visto, ma sicuramente non era un telefono "

Quando gli è stato chiesto cosa avrebbe potuto toccare nella sua borsa, il tedesco ha detto:

" Voglio dire, una bottiglia d'acqua? Forse una bottiglia d'acqua vuota? "

Zverev ha battuto Rafael Nadal all'inizio della settimana, ma il suo ko per 2-0 contro Tsitsipas lascia le speranze del suo torneo in bilico, in vista dell'ultima partita del girone contro Daniil Medvedev, in programma venerdì.