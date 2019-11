Zverev vince in due set, Nadal eliminato: Sascha-Thiem e Federer-Tsitsipas le semifinali

dall'inviato a LONDRA - Spettacolo, poco. Concretezza, tanta. E in fondo va bene così: Sascha Zverev fa il suo, gestisce la pratica Daniil Medvedev in 2 set e strappa la vittoria che serviva. Un successo in 2 set per 6-4, 7-6 che vale la conferma come minimo in semifinale; ma soprattutto che rende vano lo sforzo pomeridiano di quasi 3 ore di Rafael Nadal.

A rimanere al palo infatti in questa equilibratissima – e molto bella – edizione delle ATP Finals 2019 sono prima il n°2 e poi anche il n°1 del mondo: Novak Djokovic e Rafael Nadal lasciano alla fase a gironi.

Nadal e Djokovic, eliminati entrambi al girone delle ATP Finals 2019Getty Images

Il maiorchino di fatto paga lo scontro diretto proprio con Zverev, nella prima giornata, in cui il tedesco ha giocato una partita veramente scatenata al servizio. Uno Zverev questa sera, anche in questo caso, abilissimo col fondamentale in battuta. Il tedesco è stato intoccabile nel primo set con Medvedev, partito per giunta con il sempre motivante break strappato in apertura di match.

L’allungo del primo game è stato così sufficiente per Zverev per settare il ritmo della partita. Una partita in cui Medvedev è entrato più lentamente in competizione, ma nella quale alla fine il russo ha provato a giocarsi le sue carte. Medvedev ha tenuto bene nel secondo set, mettendo anche pressione nel finale a Zverev e volando nei proprio turni di servizio, dove al tedesco ha di fatto lasciato le briciole. Un doppio fallo però nel tie-break decisivo è bastato a Zverev per piazzare l’allungo definitivo; confermandosi così almeno in semifinale (lui che alla fine è detentore di questo torneo).

Federer-Tsitsipas, Zverev-Thiem: ecco le semifinali

Il quadro delle semifinali è così settato: vincitore del Gruppo Agassi diventa Stefanos Tsitsipas; alle sue spalle Alexander Zverev. Dall’altra parte Dominic Thiem si prende la vetta del Gruppo Borg, dietro di lui Roger Federer. Per un programma delle semifinali che nella giornata di sabato sarà così definito: apertura alle ore 15:00 con Federer-Tsitsipas; serata alle 21:00 per Thiem-Zverev.