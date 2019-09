ATP Zhuhai: vittoria di Alex De Minaur, battuto in finale Adrian Mannarino

In una combattutissima finale dell’ATP 250 sul cemento cinese di Zhuhai il giovane australiano Alex De Minaur ha battuto in finale col punteggio di 7-6 6-4 il francese Adrian Mannarino dopo due ore e 6 minuti di gioco.

La particolarità di questo match è che il 20enne nativo di Sydney non ha concesso nemmeno una palla break al suo avversario mentre ne ha avute ben dodici che non ha sfruttato, mentre la tredicesima, che coincideva anche con il championship point, è stata quella buona.

Nel primo set Mannarino ne salva cinque nel terzo game recuperando da 0-40 e tre nel quinto, si va al tie-break nel quale il 31enne mancino transalpino va 4-2 ma poi subisce cinque punti consecutivi cedendo il primo parziale dopo un’ora e 16 minuti. Sulla stessa falsariga il secondo set: Mannarino si trova di nuovo 0-40 nel sesto game ma si salva ancora una volta ma non può nulla nel decimo gioco: per la terza volta sotto 0-40 sulla propria battuta salva il primo match point ma non può nulla sul secondo.

Per De Minaur è il terzo titolo stagionale e in carriera, tutti sul cemento dopo quello nella sua città natale a gennaio e quello di Atlanta a luglio e domani salirà dal numero 31 al 25 del mondo sfiorando il suo best ranking, il 24, raggiunto a marzo; anche Mannarino scalerà posizioni in classifica, dalla 61 alla 43 ma oggi ha perso la sua settima finale su otto da lui disputate nel circuito maggiore ATP.

