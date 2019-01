Serena-tard Williams riparte da Melbourne, Venus la segue con brivido; fuori la Azarenka

Verde è il colore della speranza e Serena Williams, con il suo green one-piece Nike outfit, non vedeva proprio l’ora di un altro slam per dimenticarsi di New York, puntando al 24esimo major di Margaret Court. Le bastano 49 minuti in calze a rete per rompere il ghiaccio con la tedesca Tatjana Maria (6-0, 6-2), molto meglio della sorella Venus che invece se l’è vista brutta con la romena Mihaela Buzarnescu: due match-point cancellati nel secondo set, 6-7 (3) 7-6 (3) 6-2.

Debuttano straight-sets la numero 17 Madison Keys contro la wild card australiana Destanee Aiava (6-2 6-2), la seed #7 Karolina Pliskova con la Muchova (6-3 6-2), la #6 Elina Svitolina con la Golubic (6-1 6-2), la #18 Garbine Muguruza con la Zheng (6-2 6-3), la #12 Elise Mertens con la Schmiedlova (6-2 7-5), la #21 Qiang Wang con la Ferro (6-4 6-3), la #23 Carla Suarez Navarro con la Burel (7-5 6-2). Fuori invece la decima testa di serie Daria Kasatkina, eliminata dalla veterana Timea Bacsinszky 6-3 6-0.

Video - Australian Open: Serena Williams-Maria 6-0 6-2, gli highlights 02:38

Passa il primo turno Eugenie Bouchard - 6-2 6-1 alla grande doppista cinese Shuai Peng - che al prossimo affronterà Serena Williams. Si ferma invece subito Victoria Azarenka ed è un vero peccato che una due volte campionessa degli Australian Open, falcidiata dai problemi fisici e dalla lunga custodia del piccolo Leo: Vika tornava a Melbourne dopo 3 anni, rendiamo merito alla tedesca Laura Siegemund che la batte 6-7 (5) 6-4 6-2.