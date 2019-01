Tempo di ottavi: Federer, Djokovic e Nadal al giro di boa fra Next Gen e superclassici

Al giro di boa degli Australian Open, Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal sono vivissimi tant’è che solo Nole, al terzo turno, ha ceduto un set ma a un avversario di spessore come Shapovalov.

Il numero 1 ha avuto un tabellone duro: Tsonga al secondo turno e il talentuosissimo canadese. Sapevamo che Jo-Wilfried non sarà più capace di batterlo poiché, nostro malgrado, è un tennista in netta flessione per i noti problemi fisici, però il francese ha disputato un match molto generoso e certamente al di sopra delle nostre aspettative. Ciò detto, in questa sfida "scivolosa" dal gusto vintage, Nole ha chiuso definitivamente i conti con Tsonga che a Melbourne, da assoluto underdog, sbloccò la carriera di Djokovic in finale (2008) e poi seppe vendicarsi ai quarti del 2010. La partita con Shapovalov era altrettanto attesa e pure questa ha rispettato sia il pronostico che certe speranze: 4 set, ottimi punti vinti dal Next Gen mancino che gioca uno splendido rovescio a una mano, ma non può ancora competere ai massimi livelli. Djokovic ha ceduto un parziale non proprio per demeriti di gioco ma mentali (se vogliamo), visto che avanti di un break ha perso il controllo per le luci artificiali accese alla Rod Laver Arena. Ora il sottovalutato Danil Medvedev che non ha ancora perso un set.

Video - "60 Second Pro": sci, stretching e scarpe resistenti: l’arte dello slide secondo Novak Djokovic 01:04

Regolando le ambizioni del teenager Shapovalov, Djokovic resta il primo favorito del torneo al cospetto del due volte detentore, e ora tocca proprio a Federer respingere Stefanos Tsitsipas in un match (senza precedenti) di quelli generazionali. Il greco, che ha già giocato due finali contro Nadal e vinto le Next Gen Finals di Milano, bussa alla porta del gotha del tennis. Intanto Federer è sceso in campo due volte di pomeriggio, ma mai a temperature intollerabili, gestendo le forze contro Istomin, Evans e Taylor Fritz per un totale di 6 ore esatte. A impensierirlo di più il redento inglese che riferirà ai nipoti il più bello dei complimenti - “Contro Evens mi è sembrato di giocare allo specchio” - a raccogliere le briciole invece il giovane americano del terzo turno, travolto in meno di un’ora e mezza.

Video - Il figlio di Federer scherza con Ljubicic durante l'intervista di Roger 01:02

Tutti i mostri sacri hanno avuto o avranno a breve il loro Next Gen: Djokovic contro Shapovalov, Federer contro Tsitsipas, Nadal contro De Minaur, ma la vera partita di Rafa con il nuovo idolo del tennis australiano (archiviati Kyrgios e Konninakis) è durata 3 game di 23 minuti in cui il diciannovenne, fresco vincitore del torneo di Sydney, s’è consumato le suole prima di entrare in accademia. Ecco che il nuovo servizio di Rafa, a lungo allenato durante la off-season, migliora di set in set e se Nadal s’era lamentato del suo rovescio dopo il secondo turno, quando fece il giro del campo invece di colpire bimane, al terzo il suo gioco è tornato perfetto con l’appoggio in avanti della gamba sinistra. Il rovescio è diventato fondamentale per la gestione dello scambio dal suo “ritorno” (figuriamoci dopo la prima operazione chirurgica) e oggi il percorso di Rafa può dirsi nettissimo, con 3 vittorie straight sets “in trasferta” contro altrettanti australiani (Duckworth, Ebden, De Minaur). Agi ottavi avrà Tomas Berdych con un bilancio di 19/4 ma l’ultima volta a Melbourne, ai quarti del 2015, vinse il ceco in 3 set e per la prima volta dopo 9 anni.

Chi manca all’appello? Purtroppo non Andy Murray il quarto dei Fab Four, che contro Bautista ha gettato il cuore oltre alla rete sigillando una carriera da straordinario campione di fatica, il migliore difensore del Duemila. Al suo posto, anche in classifica, s’è insidiato da qualche tempo Alexander Zverev, precoce all’anagrafe (21 anni) e nei Masters Mille (Roma, Rogers Cup, ATP Finals), non ancora a pari passo negli slam. I 5 set non proprio necessari con Chardy, vinti i primi due, assodano una certa tendenza: il prossimo appuntamento di cartello contro il ritrovato Raonic - a tal proposito, 1/1 tra Roma e Wimbledon nel 2017 - lascerà il segno.