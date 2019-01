Thiem s'arrende al dolore e lascia Melbourne; Raonic fa un altro scalpo: out Wawrinka

Dominic Thiem non sta bene e lo sapevamo, così l'austriaco si ritira all'inizio del terzo set spianando la strada al diciannovenne australiano Alexei Popyrin: 7-5 4-6 2-0, Melbourne perde la sua settima testa di serie - terzo top ten a lasciare il torneo - ma sono tante quelle che vincono straight sets qualificandosi al terzo turno: i Next Gen Denis Shapovalov (25) contro Daniel, Danil Medvedev (15) contro Harrison e Borna Coric (11) contro Fucsovics, oltre a Carreno Busta (23) che batte Ivashka e sarà il prossimo avversario di Fognini. Avanti anche David Goffin (21) in 4 set contro Copil, anche più dura la scalata di Kei Nishikori (8) sul gigante Ivo Karlovic: 6-3 7-6 5-7 5-7 7-6 in quasi 4 ore e secondo match al quinto per il giapponese.

Il big-match della notte lo vince ancora una volta Milos Raonic che, dopo Kyrgios al primo turno, elimina anche Wawrinka con 4 tie-break: 6-7 (4) 7-6 (6) 7-6 (11) 7-6 (5). Chissà se per lui, che qui a Melbourne ha disputato la semifinale nel 2016 oltre al celebre epilogo di Wimbledon, sarà una fortuna sfidare il francese Pierre-Hugues Herbert, che contro pronostico ha battuto Hyeon Chung 6-2 1-6 6-2 6-4.

Che partita è stata fra Raonic e Warinka? Nel bel mezzo di una sospensione per pioggia che li ha costretti a tetto chiuso sulla Rod Laver Arena, sono fioccati ace (28/39) vincenti (66/84) e di fatto Stan ha alternato grandi esplosioni di rovescio a momenti fallosi e infine letali. Qual è l'upeset del giorno? Senz'altro il successo di Alexei Popyrin che ha 19 anni e qui a Melbourne gioca in casa: Thiem ha distrutto una racchetta fallendo sul set-point del primo set, ha perso 14 punti consecutivi con un servizio ridotto, il dritto meno profondo e certe variazioni a lui davvero poco congeniali. Ora Popyrin affronterà il seed #28 Lucas Pouille, che ha battuto il belga Marterer 7-6 7-6 5-7 6-4.