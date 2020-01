Cecchinato non passa con Zverev: Sascha vince in 3 set all'esordio

Avanti 4-2 nel primo parziale, 5-3 nel secondo e 1-0 nel terzo, Marco Cecchinato ha sempre subito l’immediato contro-break e 4 game consecutivi nel set iniziale, che ha orientato il match nel corso di Alexander Zverev. Non è il momento e nemmeno la superficie di Marco Cecchinato, che dal magico Roland Garros 2018 non ha più vinto un match negli slam con 7 rese consecutive al primo turno: figuriamoci qui a Melbourne, dove Ceck non s’è mai imposto.

Marco manca d'aggressione in risposta e di quella tenuta sul lato sinistro che ammirammo a Parigi, mentre la palla corta è ancora una buona soluzione e non mancano i grandi vincenti sventagliati di rovescio lungoriga, però oggi Zverev, in grande spolvero nel fisico e con un footwork finalmente brillante, è arrivato dappertutto e (naturalmente) servito meglio di Marco.

Video - Cecchinato vince la sfida di tocco con Zverev, beffato a rete con il drop-shot 00:44

Al termine di una giornata record da 96 match per la pioggia di ieri, il bilancio di primo turno degli italiani è di 5 qualificati (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Andreas Seppi e Camila Giorgi) e 8 respinti al debutto che sono, oltre a Cecchinato, Sonego, Travaglia, Caruso, Giustino, Jasmine Paolini, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.