Lorenzo Musetti contro Giulio Zeppieri: c'è un derby della giovane Italia in semifinale a Melbourne

Sono giovanissimi compagni di doppio, hanno cenato insieme e domattina si sveglieranno rivali. Saranno divisi dalla rete di un campo di Melbourne perché la semifinale degli Australian Open Junior è tutta italiana: Lorenzo Musetti contro Giulio Zappieri è una bellissima notizia per il nostro movimento che, negli slam giovanili, s’è fermato a Gianluigi Quinzi vincitore di Wimbledon nel 2013. Altrettanto per il tennis dei grandi in cerca di autori d'abbinare a Seppi, Fognini, Cecchinato, Berrettini (top-100), Sonego, Fabbiano, Lorenzi, Bolelli, Travaglia, Quinzi, Caruso, Giannessi, Vanni, Baldi, Arnaboldi e Stefano Napolitano fra i tennisti italiani nei primi duecento.

Lorenzo Musetti ha 16 anni ma il suo nome non è nuovissimo perché, lo scorso settembre, ha già disputato la finale degli US Open Junior e qui a Melbourne ha la prima testa di serie nel tabellone dei Boys. Con un percorso netto e lo spettacolare, nonché unico, lob in tweener esibito ai quarti, Musetti ha battuto l’australiano Sach, il vietnamita Nguyen, il canadese Draxl e per ultimo lo spagnolo Alvarez Varona.

Nato a Carrara il 3 marzo 2002, Lorenzo Musetti è la grande speranza del tennis italiano da quella finale giocata a Flushing Meadows con due anni d’anticipo sul limite d’età: un gap che, di fatto, non gli permise una partita pari col brasiliano Seyboth Wild. Da piccolo, nello scantinato della nonna, ha trovato una racchetta da tennis e non l’ha più lasciata. Cresciuto al Circolo Tennis Spezia, qui Lorenzo ha incontrato Simone Tartarini (maestro di club) che oggi lo allena al Junior Tennis San Benedetto. Perciò mamma Sabrina lo accompagna in auto fino al casello autostradale di La Spezia, qui c’è un posteggio dove l’attende la maestra Benedetta di Carlo per portarlo al circolo marchigiano: due campi in terra battuta e un veloce indoor.

Prima di Wimbledon (quarti di finale) e della finale agli US Open, Lorenzo s’è allenato a Tirrenia (FIT) tre volte a settimana con la supervisione di Filippo Volandri, poi c’è Patrick Mouratoglou che, firmato un contratto con Nike, l’ha inserito nella Champ Seed Foundation: lo stesso programma di Stefanos Tsitsipas e prodigi del tennis.

" Domani saremo rivali in campo, ma fuori resta la grande amicizia tra noi. Giulio è solido, completo e serve molto bene. Lui è mancino e questo vuol dire che sa aprirsi l’angolo sul mio rovescio. Ci conosciamo alla perfezione perché giochiamo e ci alleniamo spesso insieme. "

Giulio Zeppieri, che ha diciassette anni, è il compagno di Musetti e insieme, in questi Australian Open, hanno raggiunto anche la semifinale di doppio persa contro la coppia ceca Forejtek-Svrcina. Come Lorenzo, Zeppieri nel singolare non ha ceduto nemmeno un set all'americano Zink, il francese Royer, il ceco Forejtek e il finlandese Virtanen. Chi vince in semifinale affronterà uno tra il romeno Jianu e lo statunitense Emilio Nava all’epilogo degli Australian Open Junior.

Nato a Roma il 7 dicembre 2001, Zeppieri è più vicino al cuore pulsante del tennis italiano, ma meno famoso di Musetti nonostante i primi punti ATP al Futures di Gaeta. Fra tanti apprendisti della racchetta, Giulio lo riconosci subito per il suo rovescio bimane mancino: lo senti, netto e potente, fin dall'attimo in cui gli esce dalla racchetta.

" La semifinale con Lorenzo sarà una partita speciale perché di sicuro un italiano giocherà la finale e poi non ci affrontiamo da quattro anni. Sarà bello, anche se un po’ strano essere l’uno di fronte all’altro. Chi vince in allenamento? Lui, ma la partita è una cosa diversa. "

Allenato fin dal primo giorno dal maestro Piero Melaranci, Zeppieri ha perso qualche mese nel 2018 per un infortunio alla spalla, però a Gaeta ha centrato la semifinale “sorpreso dal fatto che nei Futures ci sia più tempo per colpire la palla che non nei tornei giovanili di alto livello, dove tirano tutti molto forte e per questo si fanno più gratuiti”. O Musetti o Zeppieri, uno dei due giocherà la finale Junior degli Australian Open: che Melbourne sia una splendida rampa di lancio per due astri nascenti del tennis italiano.

